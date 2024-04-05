Birincil yöneticiler aktif olarak atanmış ürünleri çalıştırmayan kullanıcılar hakkında isteğe bağlı bildirim talebinde bulunabilir. Autodesk Hesabındaki Kullanım Bildirimleri özelliğinde yöneticiler, etkin olmayan kullanıcı hakkında otomatik e-posta bildirimleri almak için zamanlama seçeneklerini belirtir. Bu bildirimlerden edinilen bilgilere dayalı olarak birincil ve ikincil yöneticiler, Kullanım Raporu üzerinden etkin olmayan kullanıcıların atamasını kaldırabilir.

Not: Etkin olmayan kullanıcı verileri yalnızca Standart veya Premium aboneliklerde kullanılabilir.

Kullanım bildirimlerini ayarlamak için:

manage.autodesk.com adresinden Autodesk hesabınızda oturum açın Raporlama'nın altındaki Kullanım Bildirimleri'ni seçin. Kullanım Bildirimleri penceresinde Kur'a tıklayın. Dilediğiniz bildirim zamanlama seçeneklerini seçin: Takvim üzerinden Autodesk'in size e-posta bildirimleri göndermeye başlamasını istediğiniz tarihi seçin.

E-posta bildirimi almak istediğiniz sıklığı seçin. Haftalık, iki haftada bir, aylık veya her üç ayda bir bildirim almayı seçebilirsiniz.

Etkin olunmayan tarih aralığını seçin. Önceki otuz gün, üç ay, altı ay, dokuz ay veya bir yıl boyunca etkin olmayan kullanıcı raporlarını görmeyi seçebilirsiniz. Aç'a tıklayın. Etkin olmayan kullanıcı bildirimlerinin açıldığını gösteren bir ileti görüntülenir.

Kullanım bildirimlerini düzenlemek için:

Kullanım Bildirimleri penceresinde Düzenle'ye tıklayın. Başlangıç tarihini, sıklığı veya tarih aralığını değiştirin. Kaydet'e tıklayın. Değişikliklerin kaydedildiğini gösteren bir ileti görüntülenir.

Kullanım bildirimlerini kapatmak için:



Kullanım Bildirimleri penceresindeki anahtarı 'kapalı' konumuna getirin. Kullanım Bildirimleri'nin kapatıldığını onaylayan bir ileti görüntülenir.

Etkin olmayan kullanıcıların atamasını kaldırmak için:

Etkin olmayan kullanıcılar hakkında bir e-posta aldığınızda "Etkin olmayan kullanıcıları görüntüle." başlıklı bir düğme görürsünüz (Bu düğme yalnızca etkin olmayan kullanıcılar olduğunda görüntülenir)

Yalnızca etkin olmayan kullanıcıları gösterecek şekilde önceden filtrelenmiş Kullanım Raporunu'nu açmak için Etkin Olmayan Kullanıcıları Görüntüle'ye tıklayın. Atamasını kaldırmak istediğiniz kullanıcıların yanındaki kutucuğu işaretleyin. Görüntülenen iletide Atamayı Kaldır'a tıklayın. Açılan atamayı kaldırma onay penceresinde Atamayı Kaldır'a tıklayın.

Not: Kullanıcıların atamasını kaldırmak için doğrudan hesabınızdaki Kullanım Raporu'na da erişebilirsiniz. Bu durumda, liste otomatik olarak etkin olmayan kullanıcıları gösterecek şekilde filtrelenmez.