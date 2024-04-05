Birincil yöneticiler aktif olarak atanmış ürünleri çalıştırmayan kullanıcılar hakkında isteğe bağlı bildirim talebinde bulunabilir. Autodesk Hesabındaki Kullanım Bildirimleri özelliğinde yöneticiler, etkin olmayan kullanıcı hakkında otomatik e-posta bildirimleri almak için zamanlama seçeneklerini belirtir. Bu bildirimlerden edinilen bilgilere dayalı olarak birincil ve ikincil yöneticiler, Kullanım Raporu üzerinden etkin olmayan kullanıcıların atamasını kaldırabilir.
Not: Etkin olmayan kullanıcı verileri yalnızca Standart veya Premium aboneliklerde kullanılabilir.
Kullanım bildirimlerini ayarlamak için:
- manage.autodesk.com adresinden Autodesk hesabınızda oturum açın
- Raporlama'nın altındaki Kullanım Bildirimleri'ni seçin.
- Kullanım Bildirimleri penceresinde Kur'a tıklayın.
- Dilediğiniz bildirim zamanlama seçeneklerini seçin:
- Takvim üzerinden Autodesk'in size e-posta bildirimleri göndermeye başlamasını istediğiniz tarihi seçin.
- E-posta bildirimi almak istediğiniz sıklığı seçin. Haftalık, iki haftada bir, aylık veya her üç ayda bir bildirim almayı seçebilirsiniz.
- Etkin olunmayan tarih aralığını seçin. Önceki otuz gün, üç ay, altı ay, dokuz ay veya bir yıl boyunca etkin olmayan kullanıcı raporlarını görmeyi seçebilirsiniz.
- Aç'a tıklayın.
- Etkin olmayan kullanıcı bildirimlerinin açıldığını gösteren bir ileti görüntülenir.
Kullanım bildirimlerini düzenlemek için:
- Kullanım Bildirimleri penceresinde Düzenle'ye tıklayın.
- Başlangıç tarihini, sıklığı veya tarih aralığını değiştirin.
- Kaydet'e tıklayın.
- Değişikliklerin kaydedildiğini gösteren bir ileti görüntülenir.
Kullanım bildirimlerini kapatmak için:
- Kullanım Bildirimleri penceresindeki anahtarı 'kapalı' konumuna getirin.
- Kullanım Bildirimleri'nin kapatıldığını onaylayan bir ileti görüntülenir.
Etkin olmayan kullanıcıların atamasını kaldırmak için:
Etkin olmayan kullanıcılar hakkında bir e-posta aldığınızda "Etkin olmayan kullanıcıları görüntüle." başlıklı bir düğme görürsünüz (Bu düğme yalnızca etkin olmayan kullanıcılar olduğunda görüntülenir)
- Yalnızca etkin olmayan kullanıcıları gösterecek şekilde önceden filtrelenmiş Kullanım Raporunu'nu açmak için Etkin Olmayan Kullanıcıları Görüntüle'ye tıklayın.
- Atamasını kaldırmak istediğiniz kullanıcıların yanındaki kutucuğu işaretleyin.
- Görüntülenen iletide Atamayı Kaldır'a tıklayın.
- Açılan atamayı kaldırma onay penceresinde Atamayı Kaldır'a tıklayın.
Not: Kullanıcıların atamasını kaldırmak için doğrudan hesabınızdaki Kullanım Raporu'na da erişebilirsiniz. Bu durumda, liste otomatik olarak etkin olmayan kullanıcıları gösterecek şekilde filtrelenmez.