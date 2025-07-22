SSO ayarlama

Autodesk aboneliğinizde Çoklu Oturum Açma (SSO) özelliğini kullandığınızda kuruluşunuzun kullanıcı kimlik bilgileriyle birden fazla Autodesk ürününde ve hizmetinde oturum açabilirsiniz. Bu sayede birden fazla parola kullanmanıza gerek kalmadan tüm ürünlerde yalnızca bir kez oturum açabilirsiniz. Yöneticilerin her kullanıcı için yalnızca bir e-posta/parola kombinasyonu tutması gerekir ve ağ için geçerli olan parola politikaları Autodesk hizmetleri için de geçerli olur.



Güvenlik onay işaretleme dili (SAML) 2.0 protokolü kullanılarak Autodesk SSO, tüm kullanıcılar için etki alanı düzeyinde kurulur. Bir ekip için SSO açıldığında aynı kuruluş ve etki alanındaki tüm kullanıcıların farklı ekiplerde olsalar bile oturum açmak için SSO'yu kullanması gerekir. Bu ekip, etki alanlarını ve SAML bağlantılarını yönetmek için kontrol merkezi görevi görür.

Ayrıca, Business Success Plan'a sahip olan müşteriler, Autodesk'in SSO ile dizin senkronizasyonu özelliğini kullanarak şirket dizinleri ile grupları ve kullanıcıları senkronize etme avantajı elde eder.

SSO'yu ayarlama ve dizin senkronizasyonunu kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için Autodesk Çoklu Oturum Açma Kurulum Kılavuzu bölümüne bakın.