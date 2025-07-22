Kullanıcı yönetimi Genel Bakış Kullanıcı eklenmesi ve kaldırılması Yönetici rolleri Ürün erişiminin atanması Grupların yönetilmesi Ekiplerin yönetilmesi Konuk kullanıcıların belirlenmesi Klasik kullanıcı yönetimi İş birliği Kullanım raporları Ekip istatistikleri Kullanım raporları Kullanım bildirimleri Lisans kullanımı Flex kullanımı Autodesk Yöneticileri | Kullanım Raporları | Bakiye SSS Veri alanlarının dışa aktarılması Kurumsal Başarı Planı Plana genel bakış Eğitim planları Uzman koçluğu Flex Flex'e genel bakış Flex ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular Yönetici görevleri Şirket adı veya adresi SSO ayarlama İş ortağı bilgilerini güncelleyin Ürünlerin ve planların yükseltilmesi Sanallaştırma politikası Lisans eklenmesi veya azaltılması Autodesk Yöneticileri | Görevler ve Kaynaklar | Ekip etkinliğini izleme Evde kullanım Evde kullanıma uygun olan ürünler Ev kullanımı için lisans istenmesi Lisanslama SSS Kullanıcı kimlik doğrulaması Veri güvenliği