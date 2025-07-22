Uzman koçluğu

Koçluk oturumu talebi gönderdiğinizde, atanan Autodesk Teknik Hesap Uzmanı (TAS) ilk keşif görüşmesini planlamak için sizinle iletişime geçer. Görüşme sırasında koçluk oturumundan elde etmek istediğiniz sonuçlar değerlendirilir ve Teknik Hesap Uzmanı sunulacak içeriğin kapsamını belirler. Teknik Hesap Uzmanı koçluk oturumunu planladıktan sonra plan Başarı Merkezi'nde listelenir. Başarı Merkezi'nde oturuma katılacak ekip üyelerini kaydedebilirsiniz. Ekibinizin üyelerine, koçluk oturumuna katılmak için gereken tüm bilgilerin yer aldığı bir e-posta gönderilir.
Koçluk oturumu tamamlandığında Başarı Merkezi'nde oturumla ilgili bilgiler görüntülenebilir. Burada katılımı ve ele alınan konuları izleyebilirsiniz.