YÖNETİCİLER İÇİN HESAP YÖNETİMİ

Uzman koçluğu

Business Success Plan aboneliğinizin bir parçası olan koçluktan yararlanarak Autodesk uzmanlarından kişiselleştirilmiş rehberlik alabilirsiniz. Autodesk Account hesabınızdaki Başarı Merkezi'nden ekibiniz için koçluk talebi gönderebilirsiniz. Koçluğa liderlik etmesi için bir Autodesk Teknik Hesap Uzmanı atanır. 

Koçluk oturumu talep etmek için

  1. Henüz oturum açmadıysanız Autodesk Account hesabınızda oturum açın.
  2. Başarı Merkezi'ne gidin.
  3. Koçluk kutucuğundaki Koçluk oturumu talep et seçeneğine tıklayın.
  4. Koçluk talebi ekranında, almak istediğiniz koçluk türünü seçin.
  5. Koçluk oturumu için bir ekip seçin.
  6. Talebinizi gönderin.

Koçluk oturumunu ayarlama

Koçluk oturumu talebi gönderdiğinizde, atanan Autodesk Teknik Hesap Uzmanı (TAS) ilk keşif görüşmesini planlamak için sizinle iletişime geçer. Görüşme sırasında koçluk oturumundan elde etmek istediğiniz sonuçlar değerlendirilir ve Teknik Hesap Uzmanı sunulacak içeriğin kapsamını belirler. Teknik Hesap Uzmanı koçluk oturumunu planladıktan sonra plan Başarı Merkezi'nde listelenir. Başarı Merkezi'nde oturuma katılacak ekip üyelerini kaydedebilirsiniz. Ekibinizin üyelerine, koçluk oturumuna katılmak için gereken tüm bilgilerin yer aldığı bir e-posta gönderilir.

 

Koçluk oturumu tamamlandığında Başarı Merkezi'nde oturumla ilgili bilgiler görüntülenebilir. Burada katılımı ve ele alınan konuları izleyebilirsiniz. 

 

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