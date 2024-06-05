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Bakiye

Autodesk Account’taki Bakiye sayfasında Flex jetonlarının ve paylaşılan bulut kredilerinin bakiyeleri gerçek zamanlı olarak gösterilir.

Flex jeton bakiyesi ve kullanım verileri

Bakiye sayfasında, her bir ekibiniz için aşağıdakilerin görselleştirildiği bir grafik yer alır:

  • Kullanılabilir jeton sayısı
  • Kullanılan jeton sayısı
  • Satın alınan toplam jeton sayısı

Halka grafikteki yeşil ve kırmızı şeritler, kullanılabilir jeton sayısının satın alınan toplam jeton sayısının %20’sinden çok veya az olduğunu gösterir.

 

Bakiye sayfasından her bir ekibinizin jeton kullanım bilgilerine de erişebilirsiniz.

  • Kullanım. Halka grafiğin sağ tarafında, son 90 güne ait kullanım bilgilerini görürsünüz:
    • Ekibinizin jetonla kullandığı ürün sayısı
    • Jeton kullanan kullanıcı sayısı
  • Jeton etkinlikleri. Grafiğin altındaki Jeton Etkinlikleri seçeneğine tıkladığınızda jetonların süresinin dolduğu, satın alındığı veya bir ekipten diğerine aktarıldığı tarihleri gösteren bir liste açılır.
  • Süresi dolan jetonlar. Buradaki bilgiler, ekibinizin jetonları kullanmak için kaç gününün kaldığını izlemenize yardımcı olur. Jetonlarınızı etkili bir şekilde kullanabilmek için planlama yapmanızı kolaylaştırır. Herhangi bir ekibe ait jetonların süresinin dolmasına 90 gün veya daha az zaman kaldığında bir uyarı alırsınız.

Paylaşılan bulut kredisi bakiyesi ve kullanım verileri

Flex’in henüz desteklenmediği bir bölgedeyseniz Bakiye sayfasında gerçek zamanlı olarak paylaşılan bulut kredisi bakiyeleri gösterilir. Sözleşmenizi temsil eden bir grafikte, geçerli olarak aşağıdakilerden kaçar tane olduğu görünür:

  • Kullanılabilir paylaşılan bulut kredileri
  • Kullanılan paylaşılan bulut kredileri
  • Satın alınan toplam paylaşılan bulut kredisi sayısı

Halka grafikteki yeşil ve kırmızı şeritler, kullanılabilir paylaşılan bulut kredilerinin satın alınan toplam kredi sayısının %20’sinden çok veya az olduğunu gösterir.

Bakiye sayfasından paylaşılan bulut kredisi bakiyesine ek olarak sözleşmeniz kapsamındaki kullanım bilgilerine ulaşabilirsiniz. 

  • Kullanım. Halka grafiğin sağ tarafında, son 90 güne ait kullanım bilgilerini görürsünüz:
    • Ekibinizin paylaşılan bulut kredileriyle kullandığı ürün sayısı.
    • Paylaşılan bulut kredisi kullanan kullanıcı sayısı
  • Kullanım ayrıntıları. Bakiye sayfasının en altındaki Kullanım Ayrıntılarını Görüntüle seçeneğine tıkladığınızda, hizmet ve kullanıma göre son 90 güne ait kullanım bilgilerini gösteren bir çubuk grafik görünür. Özel bir zaman aralığı da belirtebilirsiniz.

 

Ayrıca bkz.

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