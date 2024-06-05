Autodesk Account’taki Bakiye sayfasında Flex jetonlarının ve paylaşılan bulut kredilerinin bakiyeleri gerçek zamanlı olarak gösterilir.
Autodesk Account’taki Bakiye sayfasında Flex jetonlarının ve paylaşılan bulut kredilerinin bakiyeleri gerçek zamanlı olarak gösterilir.
Bakiye sayfasında, her bir ekibiniz için aşağıdakilerin görselleştirildiği bir grafik yer alır:
Halka grafikteki yeşil ve kırmızı şeritler, kullanılabilir jeton sayısının satın alınan toplam jeton sayısının %20’sinden çok veya az olduğunu gösterir.
Bakiye sayfasından her bir ekibinizin jeton kullanım bilgilerine de erişebilirsiniz.
Flex’in henüz desteklenmediği bir bölgedeyseniz Bakiye sayfasında gerçek zamanlı olarak paylaşılan bulut kredisi bakiyeleri gösterilir. Sözleşmenizi temsil eden bir grafikte, geçerli olarak aşağıdakilerden kaçar tane olduğu görünür:
Halka grafikteki yeşil ve kırmızı şeritler, kullanılabilir paylaşılan bulut kredilerinin satın alınan toplam kredi sayısının %20’sinden çok veya az olduğunu gösterir.
Bakiye sayfasından paylaşılan bulut kredisi bakiyesine ek olarak sözleşmeniz kapsamındaki kullanım bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
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