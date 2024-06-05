Flex’in henüz desteklenmediği bir bölgedeyseniz Bakiye sayfasında gerçek zamanlı olarak paylaşılan bulut kredisi bakiyeleri gösterilir. Sözleşmenizi temsil eden bir grafikte, geçerli olarak aşağıdakilerden kaçar tane olduğu görünür:

Kullanılabilir paylaşılan bulut kredileri

Kullanılan paylaşılan bulut kredileri

Satın alınan toplam paylaşılan bulut kredisi sayısı

Halka grafikteki yeşil ve kırmızı şeritler, kullanılabilir paylaşılan bulut kredilerinin satın alınan toplam kredi sayısının %20’sinden çok veya az olduğunu gösterir.