Autodesk Hesabı'nda oturum açtığınızda, Kullanıcı Yönetimi altında Klasik Kullanıcı Yönetimi'ni görebilirsiniz. Eğer görüyorsanız klasik sürece giren ürünleriniz vardır. Ayrıca Kullanıcıya Göre, Ürüne Göre ve Gruba Göre seçeneklerini de görebilirsiniz. Bu seçenekleri görüyorsanız normal kullanıcı yönetimi sürecine giren ürünleriniz de vardır. İkisi arasındaki farklardan bazıları şunlardır:
- Klasik kullanıcı yönetimi:
- Abonelikler genellikle Autodesk Sales veya bir bayi aracılığıyla satın alınır.
- Bir sözleşme yöneticisi ve bir yazılım koordinatörü tarafından yönetilir. Aboneliği satın alan kişi başlangıçta sözleşme yöneticisi olarak atanır, ancak rol daha sonra yeniden atanabilir. Sözleşme yöneticisi, kullanıcıların yönetilmesine yardımcı olması için bir yazılım koordinatörü atar.
- Yöneticiler ürünleri yalnızca kullanıcıya göre atar.
- Kullanıcı yönetimi:
- Birincil, ikincil ve SSO yöneticileri tarafından yönetilir.
- Yöneticiler ürünleri kullanıcıya, ürüne veya gruba göre atar.