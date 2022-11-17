Klasik kullanıcı yönetiminde, yalnızca sözleşme yöneticileri ve yazılım koordinatörleri ürünlere, hizmetlere ve destek avantajlarına erişimi yönetir. Seçenekler ürününüze bağlı olarak değişir, bu nedenle mevcut hizmetlerin listesi için belgelerinize bakın.

Ürün satın alma sırasında varsayılan olarak bir sözleşme yöneticisi atanır. Sözleşme yöneticisi ürünü kullanmayacaksa lisansı başka bir kullanıcının kullanımına sunmak için sözleşme yöneticisinin atamasını kaldırın.

Not: Klasik kullanıcı yönetimini kullanmıyorsanız Ürün erişiminin atanması bölümüne bakın.

Aşağıdaki prosedürlerin her biri için öncelikle manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.