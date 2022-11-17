YÖNETİCİ

Klasik kullanıcı yönetimi

Autodesk Hesabı'nda oturum açtığınızda, Kullanıcı Yönetimi altında Klasik Kullanıcı Yönetimi'ni görebilirsiniz. Eğer görüyorsanız klasik sürece giren ürünleriniz vardır. Ayrıca Kullanıcıya Göre, Ürüne Göre ve Gruba Göre seçeneklerini de görebilirsiniz. Bu seçenekleri görüyorsanız normal kullanıcı yönetimi sürecine giren ürünleriniz de vardır. İkisi arasındaki farklardan bazıları şunlardır:

  • Klasik kullanıcı yönetimi:
    • Abonelikler genellikle Autodesk Sales veya bir bayi aracılığıyla satın alınır.
    • Bir sözleşme yöneticisi ve bir yazılım koordinatörü tarafından yönetilir. Aboneliği satın alan kişi başlangıçta sözleşme yöneticisi olarak atanır, ancak rol daha sonra yeniden atanabilir. Sözleşme yöneticisi, kullanıcıların yönetilmesine yardımcı olması için bir yazılım koordinatörü atar.
    • Yöneticiler ürünleri yalnızca kullanıcıya göre atar.
  • Kullanıcı yönetimi:
    • Birincil, ikincil ve SSO yöneticileri tarafından yönetilir.
    • Yöneticiler ürünleri kullanıcıya, ürüne veya gruba göre atar.

Klasik yönetici rolleri

Klasik kullanıcı yönetimi yöneticileri, kullanıcıları Autodesk Hesabı’ndaki yazılım ve hizmetlere atar. İki klasik kullanıcı yönetimi yöneticisi rolü vardır: sözleşme yöneticisi ve yazılım koordinatörü:

  • Sözleşme Yöneticisi. Yeni bir lisans satın aldığınızda sözleşme yöneticisi otomatik olarak birincil yönetici olarak atanır. Yalnızca bir sözleşme yöneticisi olabilir, ancak bir sözleşme yöneticisi birden fazla sözleşmeye atanabilir.
    Sözleşme yöneticisi:
    • Onay e-postası alır
    • Sözleşme yenilemeyi ve faturalandırmayı yönetir
    • Başlangıçta yazılım koordinatörü olarak da atanır
    • Başka birini yazılım koordinatörü olarak atayabilir
    • Değiştirilebilir (Kullanıcı yönetimi yönetici rolleri bölümüne bakın)
  • Yazılım koordinatörü. Yazılım koordinatörü, kullanıcıları ve yeni sürümlerle ilgili bildirimleri yönetmeye yardımcı olan ikincil bir yöneticidir. Sözleşme başına yalnızca bir yazılım koordinatörü olabilir, ancak bir yazılım koordinatörü birden fazla sözleşmeyi yönetebilir.
    Yazılım koordinatörü:
    • Sözleşme yöneticisi tarafından atanır
    • Atanan her sözleşmede yalnızca kullanıcıları ve ürünleri görür.
    • Yeni sürümlerin ve güncellemelerin indirilmesi hakkında e-postalar alır
    • Yalnızca, bunu yapmak için Autodesk desteğine başvurması gereken sözleşme yöneticisi tarafından değiştirilebilir

Klasik kullanıcı yönetiminde kullanıcı eklenmesi ve kaldırılması

Yöneticiler, Autodesk Hesabı'nda kullanıcı ekler ve kaldırır. Kullanıcılara Autodesk ürünlerine ve hizmetlerine erişim vermek için onları tek tek davet edin veya toplu olarak içe aktarın. Davet edilen kullanıcılar, kendi e-posta adresleri ve şifreleriyle bir hesap oluşturma bağlantısı içeren bir onay e-postası alır. Hesaplarından ürünleri indirebilir ve desteğe erişebilirler.

 

Klasik kullanıcı yönetimindeki kullanıcı ekleme ve kaldırma prosedürleri, kullanıcı yönetimindekinden farklıdır. Klasik kullanıcı yönetimini kullanmıyorsanız Kullanıcı eklenmesi ve kaldırılması bölümüne bakın.

 

Aşağıdaki prosedürlerin her biri için öncelikle manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.

Kullanıcıları tek tek eklemek için

  1. Gezinme menüsünde Kullanıcı Yönetimi > Klasik Kullanıcı Yönetimi'ni seçin.
  2. Kullanıcı Ekle penceresini görüntülemek için + Ekle'ye tıklayın. Kullanıcının adını, soyadını ve e-posta adresini girin.
  3. Kullanıcılara şimdi erişim eklemek istiyorum'u seçin.
  4. Kaydet ve Devam Et'e tıklayın.
  5. Bir kullanıcının hesap durumu, kullanıcı daveti kabul edene kadar beklemede olur. Siz onları atayana kadar ürünlere veya hizmetlere erişemezler. Bir kullanıcı daveti yedi gün içinde kabul etmezse yeniden davet gönderin.

Kullanıcı listesini içe aktarmak için

  1. Gezinme menüsünde Kullanıcı Yönetimi > Klasik Kullanıcı Yönetimi'ni seçin.
  2. Toplu Ekle'ye tıklayın.
  3. “Kullanıcılara şimdi erişim eklemek istiyorum”u seçin.
  4. Kaydet ve Devam Et'e tıklayın.

Kullanıcıları kaldırmak için

Yalnızca yöneticiler kullanıcıları Autodesk Hesabı’ndan kaldırabilir. Bir kullanıcının silinmesi, o kullanıcının ürün ve hizmetlere erişimini kaldırır, ancak kişisel Autodesk Hesabı’nı silmez.

  1. Gezinme menüsünde Kullanıcı Yönetimi > Klasik Kullanıcı Yönetimi'ni seçin.
  2. Bir kullanıcıyı bulun ve kullanıcının seçimini kaldırın.
  3. Onaylamak için Kaldır'a tıklayın.

Not: Sözleşme yöneticileri ve yazılım koordinatörleri, rolleri farklı bir kullanıcıya atanana kadar kaldırılamaz.

Klasik kullanıcı yönetiminde ürün ve hizmetlerin atanması ve atamalarının kaldırılması

Klasik kullanıcı yönetiminde, yalnızca sözleşme yöneticileri ve yazılım koordinatörleri ürünlere, hizmetlere ve destek avantajlarına erişimi yönetir. Seçenekler ürününüze bağlı olarak değişir, bu nedenle mevcut hizmetlerin listesi için belgelerinize bakın.

 

Ürün satın alma sırasında varsayılan olarak bir sözleşme yöneticisi atanır. Sözleşme yöneticisi ürünü kullanmayacaksa lisansı başka bir kullanıcının kullanımına sunmak için sözleşme yöneticisinin atamasını kaldırın.

 

Not: Klasik kullanıcı yönetimini kullanmıyorsanız Ürün erişiminin atanması bölümüne bakın.

 

Aşağıdaki prosedürlerin her biri için öncelikle manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.

Ürünlerin ve hizmetlerin atanması

Aboneliğinize dahil olan herhangi bir bulut hizmetine en fazla üç kullanıcı atayabilirsiniz.

  1. Gezinme menüsünde Kullanıcı Yönetimi > Klasik Kullanıcı Yönetimi'ni seçin.
  2. Ürün ve hizmetleri tek bir kullanıcıya mı yoksa birden çok kullanıcıya mı atadığınıza bağlı olarak şunlardan birini yapın:
    • Tek kullanıcı—Kullanıcı adının sağındaki Erişimi Düzenle bağlantısına tıklayın.
    • Çoklu kullanıcı—Kullanıcı adlarının yanındaki onay kutusuna tıklayın ve Eylemler menüsünden Erişimi Düzenle'yi seçin.
  3. Hizmetleri tek tek seçmek için Ürünler ve Hizmetler sekmesine ve sözleşmenin yanındaki oka tıklayın.
  4. Hizmetleri tek tek seçin veya en üstteki Tümünü Ata'ya tıklayın.
  5. İşiniz bittiğinde Kaydet'e tıklayın.

Ürün ve hizmetlerin atamasının kaldırılması

  1. Kullanıcı Yönetimi > Klasik kullanıcı yönetimi'ni seçin.
  2. Kullanıcı adının sağındaki Erişimi Düzenle bağlantısına tıklayın.
  3. Hizmetleri tek tek seçmek için Ürünler ve Hizmetler sekmesine ve sözleşmenin yanındaki oka tıklayın.
  4. Sağdaki Ata seçeneğini temizleyin ve Kaydet'e tıklayın.

Destek avantajlarının atanması

Satın alınan her lisans için en fazla altı kullanıcıya destek avantajlarına (e-posta ve sohbet) erişim atayabilirsiniz.

  1. Kullanıcı Yönetimi > Klasik Kullanıcı Yönetimi'ni seçin.
  2. Kullanılabilir destek avantajlarını görüntülemek için Avantajlar sekmesini ve sözleşmenin yanındaki oku seçin.
  3. Web desteğini tek bir kullanıcıya mı yoksa birden çok kullanıcıya mı atadığınıza bağlı olarak şunlardan birini yapın:
    • Tek bir kullanıcıya destek avantajları atamak için, kullanıcı adının sağındaki Erişimi Düzenle bağlantısına tıklayın.
    • Birden çok kullanıcıya destek avantajları atamak için, adlarının yanındaki onay kutusunu seçin ve Eylemler menüsünden Erişimi Düzenle'ye tıklayın.
  4. Hizmetleri tek tek seçin veya Tümünü Atayın.
  5. Kaydet'e tıklayın.

Destek avantajlarının atamasının kaldırılması

  1. Kullanıcı Yönetimi > Klasik kullanıcı yönetimi'ni seçin.
  2. Kullanılabilir destek avantajlarını görüntülemek için Avantajlar sekmesini ve sözleşmenin yanındaki oku seçin.
  3. Tek tek hizmetlerin onay kutusunun işaretini kaldırın.
  4. Kaydet'e tıklayın.

Ayrıca bkz.

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