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Kullanım raporu

Kullanım raporu, yöneticilerin lisans atamalarını ve satın alma kararlarını optimize etmelerine yardımcı olmak için lisans ve Flex kullanım bilgilerini bir arada sunar.

 

Not: İnternete bağlı kullanıcıların aktivitelerinin ölçülmesini sağlayan kullanım raporlaması, yalnızca tek kullanıcı erişimi olan ürünlerde kullanılabilir. Veriler Autodesk gizlilik ilkeleri kapsamında korunur ve yalnızca toplanma amaçları doğrultusunda kullanılır. Daha fazla bilgi için Autodesk gizlilik beyanına bakın.

 

 

Kullanım raporunu görüntülemek için:

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.
  2. Raporlama > Kullanım Raporu'nu seçin.
  3. Belirli ürünlerin, erişimin, etkinliğin veya atamaların verilerini görüntülemek istiyorsanız bir filtre yapılandırın ve Uygula'ya tıklayın.

Ekibinizin kişisel verileri (PII) ayarlarda Açık ise kullanıcı adları görüntülenir. Kişisel verileriniz bir veya daha fazla ekip için Kapalı ise, karma veri değerleri tüm ekipler için gösterilir.

Kullanım raporu verilerini dışarı aktarmak için

Ekibinizin kullanım raporu verileri için geçerli filtrelerinizi ve tarih aralığınızı kullanan bir e-tablo indirebilirsiniz.

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.  
  2. Raporlama > Kullanım Raporu'nu seçin.
  3. Dosyayı oluşturmak için Dışa Aktar'a tıklayın.
  4. Dışa Aktar sayfasında, Dışa Aktarma Geçmişi altında, durum kullanılabilir olduğunda İndir'e tıklayın.

Ayrıca bkz.

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