Kullanım raporu, yöneticilerin lisans atamalarını ve satın alma kararlarını optimize etmelerine yardımcı olmak için lisans ve Flex kullanım bilgilerini bir arada sunar.
Kullanım raporu, yöneticilerin lisans atamalarını ve satın alma kararlarını optimize etmelerine yardımcı olmak için lisans ve Flex kullanım bilgilerini bir arada sunar.
Not: İnternete bağlı kullanıcıların aktivitelerinin ölçülmesini sağlayan kullanım raporlaması, yalnızca tek kullanıcı erişimi olan ürünlerde kullanılabilir. Veriler Autodesk gizlilik ilkeleri kapsamında korunur ve yalnızca toplanma amaçları doğrultusunda kullanılır. Daha fazla bilgi için Autodesk gizlilik beyanına bakın.
Kullanım raporunu görüntülemek için:
Ekibinizin kişisel verileri (PII) ayarlarda Açık ise kullanıcı adları görüntülenir. Kişisel verileriniz bir veya daha fazla ekip için Kapalı ise, karma veri değerleri tüm ekipler için gösterilir.
Kullanım raporu verilerini dışarı aktarmak için
Ekibinizin kullanım raporu verileri için geçerli filtrelerinizi ve tarih aralığınızı kullanan bir e-tablo indirebilirsiniz.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.