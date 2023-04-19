Kullanım raporunu görüntülemek için:

manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın. Raporlama > Kullanım Raporu'nu seçin. Belirli ürünlerin, erişimin, etkinliğin veya atamaların verilerini görüntülemek istiyorsanız bir filtre yapılandırın ve Uygula'ya tıklayın.

Ekibinizin kişisel verileri (PII) ayarlarda Açık ise kullanıcı adları görüntülenir. Kişisel verileriniz bir veya daha fazla ekip için Kapalı ise, karma veri değerleri tüm ekipler için gösterilir.