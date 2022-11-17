YÖNETİCİLER İÇİN HESAP YÖNETİMİ

Grupların yönetilmesi

Autodesk Hesabı, kullanıcılarınızı tek tek ürünlere atamak yerine, gruplar halinde düzenlemenize ve gruptaki herkese aynı ürünlere erişim atamanıza olanak tanır. Ayrıca, özel rollere karşılık gelen gruplar oluşturabilirsiniz. Örneğin, AutoCAD ve Revit'i Mimarlar adlı bir gruba atayabilirsiniz. Veya İnşaat mühendislerine yönelik bir gruba Civil 3D ve Navisworks Manage atayabilirsiniz.

 

Grubu ayarladıktan sonra kullanım verilerini, kullanım raporlarından takip edebilirsiniz (Raporlama altından Kullanım raporunu seçin). Bu bilgiler, daha bilinçli kararlar almanız ve ürün atamalarını güvenle yönetmeniz için size yardımcı olacaktır. Kullanım verilerini gözden geçirerek:

  • Gruplarınıza doğru ürünleri atadığınızdan emin olabilirsiniz. Örneğin gruptaki çoğu kişinin kullanmadığı bir ürün varsa, maliyetlerinizi azaltmak için o ürünü grubun varsayılan atamalarından kaldırabilirsiniz. 
  • Raporlama analizinizi benzer gruplardaki kullanıcıların kullanımlarını görüntüleyerek ölçeklendirin ve trendleri daha kolay bir şekilde yakalayın.

Autodesk Hesabı’nda grupların ekiplerden farklı olduğunu anlamak önemlidir. Varsayılan olarak, Autodesk Hesabınızda otomatik olarak tüm kullanıcılarınızın ve Autodesk aboneliklerinizin altında yer alan bir ekibiniz olur. Bir ekip içinde gruplar oluşturursunuz. Ek ekipleriniz varsa grupların farklı ekiplerde aynı kullanıcıları olsa bile bu gruplar diğer ekipler tarafından paylaşılmaz. Ekipler hakkında daha fazla bilgi almak için Ekiplerin yönetilmesi bölümüne bakın.

 

Not: Klasik kullanıcı yönetiminde gruplar desteklenmez. Ayrıca, gruplara Autodesk Construction Cloud (ACC), BIM ürünleri veya Flow Production Tracking tekliflerini ekleyemezsiniz.

 

Aşağıdaki prosedürlerin her biri için öncelikle manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.

Grup oluşturulması

  1. Kullanıcı Yönetimi > Gruba Göre bölümüne gidin.
  2. Grup Oluştur'a tıklayın.
  3. Grup için bir ad girin ve Grup Oluştur'a tıklayın.

Gruba kullanıcı eklenmesi

  1. Kullanıcı Yönetimi > Gruba Göre bölümüne gidin.
  2. Ada göre bir grup seçin.
  3. Kullanıcı Ekle’ye tıklayın.
  4. Görüntülenen listeden kullanıcıları seçin.
  5. Bir CSV dosyası yükleyerek seçili gruba kullanıcı eklemek için İçe Aktar'a tıklayın.
  6. Bitti'ye tıklayın.

Not: Bir gruba kullanıcı atarken, yeni üyeler için yeterli lisansa sahip olmanız gerekir.

Ürünlerin bir grubun üyelerine atanması

  1. Kullanıcı Yönetimi > Gruba Göre bölümüne gidin.
  2. Bir grup seçin.
  3. Atamaları Görüntüle'ye tıklayın.
  4. Ürünleri seçin ve Ata'ya tıklayın.

Atamalar katmanlıdır. Yani, bir kullanıcıya varsayılan olarak ve bir veya daha fazla grup tarafından bir ürün atanabilir ve kullanıcı bu ürün atamalarının toplamını alır. Bir kullanıcıya bir ekip içindeki birden fazla kaynaktan aynı ürün atanmışsa yalnızca bir lisans gerekir.

 

Not: Bir gruba ürün atarken, grubun tüm üyeleri için yeterli lisansa sahip olmanız gerekir.

Grubun yeniden adlandırılması

  1. Kullanıcı Yönetimi > Gruba Göre bölümüne gidin.
  2. Bir grup seçin.
  3. Eylemler’in altında, Grubu Yeniden Adlandır'a tıklayın.
  4. Yeni bir ad girin ve Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın.

Grubun silinmesi

  1. Kullanıcı Yönetimi > Gruba Göre bölümüne gidin.
  2. Bir grup seçin.
  3. Eylemler’in altında, Grubu Sil'e tıklayın.

Not: Ürünlere tek tek atanan kullanıcılar erişim hakkına sahip olmaya devam eder. Grup yönetimi, tek tek ürün atamayı etkilemez.

Dizin senkronizasyonu kullanarak grup oluşturulması

Yalnızca Premium ve Kurumsal planlar için: Ekibiniz çoklu oturum açma (SSO) için yapılandırılmışsa grupları kuruluşunuzun dizinindeki kullanıcılarla otomatik olarak senkronize edebilirsiniz. SSO ve dizin senkronizasyonunu ayarlamak için Çoklu Oturum Açma Yapılandırması Kılavuzu'na bakın.

 

Senkronize edilen grupların durumunu kontrol etmek için:

  1. Kullanıcı Yönetimi > Gruba Göre bölümüne gidin.
  2. Grup Oluştur'a tıklayın.
  3. Senkronize Edildi'ye tıklayın. Senkronize Edildi seçeneği kullanılamıyorsa Premium plana güncellemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için www.autodesk.com/tr/plans adresine bakın.

Kuruluşunuzun dizini senkronize edilmemişse birincil ve SSO yöneticilerinizden ekip ayarlarında Dizin Senkronizasyonu ayarlamalarını isteyin. İlk kurulumdan sonra ikincil yöneticiler senkronize edilen gruplara ürün atayabilir.

Ayrıca bkz.

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