Autodesk Hesabı, kullanıcılarınızı tek tek ürünlere atamak yerine, gruplar halinde düzenlemenize ve gruptaki herkese aynı ürünlere erişim atamanıza olanak tanır. Ayrıca, özel rollere karşılık gelen gruplar oluşturabilirsiniz. Örneğin, AutoCAD ve Revit'i Mimarlar adlı bir gruba atayabilirsiniz. Veya İnşaat mühendislerine yönelik bir gruba Civil 3D ve Navisworks Manage atayabilirsiniz.

Grubu ayarladıktan sonra kullanım verilerini, kullanım raporlarından takip edebilirsiniz (Raporlama altından Kullanım raporunu seçin). Bu bilgiler, daha bilinçli kararlar almanız ve ürün atamalarını güvenle yönetmeniz için size yardımcı olacaktır. Kullanım verilerini gözden geçirerek:

Gruplarınıza doğru ürünleri atadığınızdan emin olabilirsiniz. Örneğin gruptaki çoğu kişinin kullanmadığı bir ürün varsa, maliyetlerinizi azaltmak için o ürünü grubun varsayılan atamalarından kaldırabilirsiniz.

Raporlama analizinizi benzer gruplardaki kullanıcıların kullanımlarını görüntüleyerek ölçeklendirin ve trendleri daha kolay bir şekilde yakalayın.

Autodesk Hesabı’nda grupların ekiplerden farklı olduğunu anlamak önemlidir. Varsayılan olarak, Autodesk Hesabınızda otomatik olarak tüm kullanıcılarınızın ve Autodesk aboneliklerinizin altında yer alan bir ekibiniz olur. Bir ekip içinde gruplar oluşturursunuz. Ek ekipleriniz varsa grupların farklı ekiplerde aynı kullanıcıları olsa bile bu gruplar diğer ekipler tarafından paylaşılmaz. Ekipler hakkında daha fazla bilgi almak için Ekiplerin yönetilmesi bölümüne bakın.

Not: Klasik kullanıcı yönetiminde gruplar desteklenmez. Ayrıca, gruplara Autodesk Construction Cloud (ACC), BIM ürünleri veya Flow Production Tracking tekliflerini ekleyemezsiniz.

Aşağıdaki prosedürlerin her biri için öncelikle manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.