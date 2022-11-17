Autodesk Hesabı’nda yöneticiler, gereken sıklıkta ürünlere ve hizmetlere erişim atayabilir ve erişim atamasını kaldırabilir.

Not: Lütfen ekibinizdeki kullanıcılara ekibinizle ilişkili lisans havuzunun atanacağını ve hiçbir zaman belirli bir sözleşme veya belirli bir kullanıcıyla ilişkilendirilmiş bir lisans atanmayacağını unutmayın. Bir aboneliğin süresi dolarsa ek lisans satın alarak veya etkin olmayan kullanıcıları kaldırarak ekibinizin havuzuna yeni bir lisans ekleyebilirsiniz.

Atamalar üç şekilde yapılabilir:

Ürüne göre Yöneticiler ürünleri seçer ve kullanıcıları bu ürünlere atar.

Yöneticiler ürünleri seçer ve kullanıcıları bu ürünlere atar. Kullanıcıya göre. Yöneticiler kullanıcıları seçer ve bu kullanıcılara ürün atar.

Yöneticiler kullanıcıları seçer ve bu kullanıcılara ürün atar. Gruba göre. Yöneticiler grup oluşturur ve ürünleri tüm gruba atar.

Not: Klasik kullanıcı yönetimini kullanan yöneticiler, ürün ve hizmetleri yalnızca kullanıcıya göre atayabilir ve atamasını kaldırabilir. Klasik kullanıcı yönetiminde ürün ve hizmetlerin atanması ve atamalarının kaldırılması bölümüne bakın.

Not: Birincil, ikincil ve SSO yöneticileri kullanıcılara erişim atayabilir veya atamalarını kaldırabilir. Yöneticilerin rolleri hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı Yönetimi yönetici rolleri bölümüne bakın.