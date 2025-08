Flex ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Her Flex satın alma işlemi bir veya daha fazla yeni Flex belirteç paketi ile sonuçlansa da her satın alma işleminden elde edilen belirteçler ekibin tek belirteç bakiyesine eklenir. Ekibiniz ürünlere eriştikçe, ilk önce Flex belirteci paketindeki en yakın sona erme tarihine sahip belirteçler tüketilir. Böylece süresi dolmadan önce her Flex belirteci paketi için en uzun kullanım süresine sahip olursunuz. Ayrıca, ekibinizin aynı bitiş tarihine sahip birden fazla Flex belirteci paketi varsa Flex önce en küçük paketlerdeki belirteçleri tüketir. Örneğin, Flex, 5000'lik bir paketteki belirteçleri kullanmadan önce 500'lük paketteki belirteçleri kullanır. Bu, daha yüksek bir fiyat ödediğiniz belirteçlerin indirimli paketlerden gelen belirteçlerden önce kullanılmasını sağlar.