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Flex ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Tek kullanıcılı abonelik ile Flex arasındaki fark nedir?

Hem tek kullanıcılı abonelikler hem de Flex, adlandırılmış kullanıcı erişimi biçimleridir. Tek kullanıcılı abonelikler, aynı anda yalnızca bir adlandırılmış kullanıcının kullanımı için atanan özel aboneliklerdir. Ürünlere sık sık erişen kullanıcılar için en uygun olan aboneliktir. Diğer taraftan Flex, özel bir abonelik değildir. Belirteçleri kullanıp günlük bir “ücret ödeyerek” ürünlere erişen sınırsız sayıda kullanıcı tarafından paylaşılması amaçlanmıştır. Flex, nadir ürün kullanımı için en uygun olan aboneliktir.

Ekibim yeni bir satın alma işlemi yaptıktan sonra tüketim için hangi Flex belirteçlerinin kullanılacağını nasıl bilebilirim?

Her Flex satın alma işlemi bir veya daha fazla yeni Flex belirteç paketi ile sonuçlansa da her satın alma işleminden elde edilen belirteçler ekibin tek belirteç bakiyesine eklenir. Ekibiniz ürünlere eriştikçe, ilk önce Flex belirteci paketindeki en yakın sona erme tarihine sahip belirteçler tüketilir. Böylece süresi dolmadan önce her Flex belirteci paketi için en uzun kullanım süresine sahip olursunuz. Ayrıca, ekibinizin aynı bitiş tarihine sahip birden fazla Flex belirteci paketi varsa Flex önce en küçük paketlerdeki belirteçleri tüketir. Örneğin, Flex, 5000'lik bir paketteki belirteçleri kullanmadan önce 500'lük paketteki belirteçleri kullanır. Bu, daha yüksek bir fiyat ödediğiniz belirteçlerin indirimli paketlerden gelen belirteçlerden önce kullanılmasını sağlar.

Bir ürünü kullanmadığım zamanlarda kapatmalı mıyım? Hafta sonu ayrılmadan önce bir ürünü kapatmayı unutursam ne olur?

Evet. Ürünleri kullanmayı bitirdiğinizde kapatmak her zaman en iyi uygulama olsa da, çoğu Flex ürününün son sürümleri, anlamlı kullanım olmadığında bu durumu tespit eden ve kapatmayı unutursanız bir sonraki belirteç ücretinizi geciktiren bir hareketsizlik algılama özelliğine sahiptir.

 

Ürününüzün hareketsizlik algılama özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için Flex ürünlerine (İngilizce) göz atın.

Hareketsizlik algılama özelliği nasıl çalışır?

15 dakika boyunca herhangi bir etkinlik yapılmadığında bu özelliği destekleyen Autodesk ürünleri belirteç ücretlendirmesinin duraklatıldığı hareketsizlik duruma girer. Bir kullanıcı anlamlı işlemler gerçekleştirmediğinde (hangi işlemin anlamlı olarak algılandığı ürüne göre değişkenlik gösterir) kullanıcının etkin olmadığı algılanır. Duraklama sırasında sonraki belirteç ücretlendirmesi ertelenir. Anlamlı işlemlere geri dönüş yapıldığı algılandığında, kullanımın yeniden etkinleştirildiği değerlendirilir, lisans oturumu devam eder ve kullanımın ilk beş dakikasından sonra günlük belirteç ücreti uygulanır.

Bir kullanıcı olarak belirteçlerimin azaldığını nasıl anlayacağım?

Bir üründe oturum açtığınızda, Flex bir ekibin ürünü kullanmak üzere yeni oturum günlük ücretini karşılamak için yeterli belirtece sahip olduğunu onaylar. Belirteç bakiyesi yeterli değilse, Flex sizi bir mesajla bilgilendirir. Ekibiniz yeterli belirtece sahip olana kadar ürünü çalıştıramazsınız. Not: Ekip bakiyesi çalıştırmak istediğiniz ürünün günlük belirteç oranından düşükse, ekip bakiyesi sıfırsa veya Flex aboneliği 12 aylık sona erme tarihine ulaştıysa bu mesajı görürsünüz.

Her ikisinde de Flex bulunan iki ekipteysem ne olur?

Bir ürünü açıp oturum açtığınızda belirteç tüketimi için hangi ekibin kullanılacağını belirleyemezsiniz. Bu durumda, ekibi Autodesk seçer.

Ekibimin Flex'i satın almadan önce zaten bir Business Success Plan aboneliği varsa Flex ile aynı plan avantajlarına sahip olur muyuz?

Evet, ekibiniz Flex’i aldığında, Flex kullanıcıları o ekipte bulunan tek kullanıcılı aboneliklerin planını ve avantajlarını devralır.

Yanlışlıkla bir üründe oturum açarsam ve hemen oturumu kapatırsam belirteç ücreti alınır mı?

Beş dakika içinde oturum açıp kapatırsanız belirteç ücreti alınmaz.

Belirteçlerin süresi dolar mı? Bitiş tarihlerini uzatabilir miyim?

Her Flex belirteci paketi, satın alma tarihinden itibaren bir yıl boyunca kullanılabilir. Flex belirteci paketi, pozitif belirteç bakiyesiyle bitiş tarihine ulaşırsa kalan belirteçlerin süresi dolar. Süresi dolmuş aboneliklerden gelen belirteçler devredilemez ve kullanılmayan süresi dolmuş belirteçler için geri ödeme yapılmaz.

24 saatlik bir süre içinde (kaç kez açıp kapattığıma bakılmaksızın) her ürün için yalnızca bir kullanım ücreti alındığını anladım. Ancak bu 24 saat boyunca farklı bir saat dilimine seyahat edersem ne olur? İkinci bir ücretlendirme gerçekleşmeden önceki saat sayısı artar veya azalır mı?

Saat dilimlerini değiştirmenin 24 saatlik süre üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Üründe oturum açtığınızda başladığından, zaman dilimi ne olursa olsun, o başlangıç saatinden itibaren 24 saat boyunca başka bir ücret ödemezsiniz.

Bir üründe eklenti kullanırsam ne olur? Eklentilerde Flex belirteçleri nasıl ücretlendirilir?

Bazı ürün eklentileri, bunlara erişim sağlandığında günlük belirteç ücretine tabidir (bazı eklentiler değildir). Günlük ücrete tabi olanlar için eklenti ana ürün başladığında başlayacak şekilde yapılandırılmışsa her ikisi için de günlük belirteç ücreti alınır. Eklentiler için yanlışlıklar ödenen ücretlerden kaçınmak için eklentinizi ana ürün başladığında yüklenecek şekilde yapılandırmayın. Flex fiyat tablosuna bakın.

Flex internete bağlı olmamı gerektirir mi?

Evet. Her 24 saatte bir internete bağlanmanız gerekir. Bir üründe ilk kez oturum açtığınızda internet bağlantısı gerekir. Sonrasında 24 saate kadar çevrimdışı kalabilirsiniz. 24 saat işaretine yaklaştığınızda, çevrimiçi oturum açmanın yeniden gerekli olduğunu bildiren bir ürün içi mesaj görüntülenir.

Flex'e sınırsız sayıda kullanıcı atayabileceğimi anlıyorum. Bu, Flex'e dahil olan ürünleri sınırsız sayıda cihaza kurabileceğim ve/veya sınırsız sayıda eşzamanlı oturum çalıştırabileceğim anlamına mı geliyor?

Hayır. Flex, tek kullanıcı abonelikleriyle aynı Kullanım Koşullarına sahiptir. Flex'e dahil olan bir ürüne atanan her kullanıcı, bu ürünü en fazla 3 cihaza kurabilir ve aynı anda bir cihazda çalıştırabilir.

Bir Flex kullanıcısı bir cihazdaki bir programa erişir ve aynı gün içinde farklı bir cihazdan aynı programa giriş yaparsa bu kullanıcı iki kez ücretlendirilir mi?

Hayır. Flex, kullanıcının ürüne erişmek için hangi cihazı kullandığından bağımsız olarak, adlandırılmış kullanıcı başına, ürün başına, 24 saatte yalnızca bir kez günlük belirteç ücreti alır.

Bir Flex kullanıcısı aynı gün içinde aynı ürünün iki sürümüne erişirse bu kullanıcı iki kez ücretlendirilir mi?

Hayır. Flex, ürün sürümünden bağımsız olarak, adlandırılmış kullanıcı başına, ürün başına, 24 saatte yalnızca bir kez günlük belirteç ücreti alır.

Yönetici olarak, kullanıcı bazında belirteç sınırları oluşturabilir miyim?

Hayır. Kullanıcıların erişime sahip olduğu ürünleri sınırlayabilirsiniz. Ancak, belirli bir kullanıcı veya kullanıcı grubu için belirteç sınırı ayarlayamazsınız.

Flex, Linux'ta ürün erişimi için desteklenir mi?

Flex'e dahil olan ve Linux üzerinde çalışan ürünler için (Flame, Maya, MotionBuilder ve Mudbox gibi), Flex tarafından yalnızca 2020 ve daha yeni sürümler desteklenir.

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Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

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