YÖNETİCİLER İÇİN HESAP YÖNETİMİ

Şirketinizin adının veya adresinin değiştirilmesi

Sözleşme yöneticisiyseniz şirketinizin adını ve adresini değiştirebilirsiniz.

Şirketinizin adını veya adresini değiştirmek için aşağıdaki adres değişikliği talep formunu (PDF) indirip tamamlayın. Formu göndermek için destek ile iletişime geçin. 

  1. Sözleşme yöneticisi olarak, Destek İle İletişime Geçin sayfasına erişin.

  2. Satın alma sonrası desteği seçin

  3. Kullanıcı ve Lisans Yönetimi > Sözleşmeleri Yönet'i seçin. 

  4. Bir destek talebi oluşturun ve bu talebe doldurulan değişiklik isteği formunu ekleyin.

Şirket adı ve adres değişikliği talep formu (PDF)

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