Şirketinizin adını veya adresini değiştirmek için aşağıdaki adres değişikliği talep formunu (PDF) indirip tamamlayın. Formu göndermek için destek ile iletişime geçin.
Sözleşme yöneticisi olarak, Destek İle İletişime Geçin sayfasına erişin.
Satın alma sonrası desteği seçin
Kullanıcı ve Lisans Yönetimi > Sözleşmeleri Yönet'i seçin.
Bir destek talebi oluşturun ve bu talebe doldurulan değişiklik isteği formunu ekleyin.
Şirket adı ve adres değişikliği talep formu (PDF)
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
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Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.