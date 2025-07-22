YÖNETİCİLER İÇİN HESAP YÖNETİMİ

Flex'e genel bakış

Autodesk Flex, Flex ile sunulan herhangi bir ürüne günlük ücret karşılığında erişmek için jetonları önceden satın almanıza olanak tanıyan, kullandıkça öde seçeneğidir. Fiyatlar kullanılan ürüne göre değişir. Flex, bir ürünü test etmek isteyen veya ara sıra erişime ihtiyaç duyan bireyler veya ekip üyeleri için mükemmel bir seçimdir. Flex belirteçlerini satın aldıktan sonra kullanıcıları atayabilir ve hangi ürünlere erişebileceklerini belirleyebilirsiniz. 

Flex'i ayarlamak ve nadir kullanıcılarınızı Flex ile sunulan Autodesk ürünlerine erişmeye davet etmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Flex kullanıcılarının atanması

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Account hesabınızda oturum açın ve Kullanıcı Yönetimi > Ürüne Göre'ye tıklayın.

  2. Flex'i seçin ve Kullanıcı Ata'ya tıklayın.

  3. Mevcut bir kullanıcı atamanıza veya yeni bir kullanıcı davet etmenize bağlı olarak aşağıdakilerden birini seçin. 

    • Yeni Kullanıcılar: yanında köşeli parantez içinde bir e-posta adresi olacak şekilde tam adı girin (örneğin, John Doe ).

    Not: Yeni kullanıcılardan, Autodesk Account hesapları yoksa oluşturmaları istenir. Yeni bir kullanıcı bir daveti yedi gün içinde kabul etmezse daveti yeniden göndermeniz gerekir.

  4. Flex kullanım raporlarınızı görüntüleyin. Flex kullanım bilgilerinin alınması bölümüne bakın. 

Bireysel kullanıcılara ürün erişiminin yönetilmesi

Flex ile nadir kullanıcılarınıza hangi ürünlerin sunulacağını belirleyebilirsiniz.

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Account hesabınızda oturum açın ve Kullanıcı Yönetimi > Ürüne Göre'ye tıklayın.

  2. Ürün listesinde Flex'i seçin. 

  3. Atanan Kullanıcılar altında, ürün ve hizmetlerin bir listesini görüntülemek için yönetmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.

  4. Atamak istediğiniz ürün ve hizmetleri seçin veya atamasını kaldırmak istediklerinizin işaretini kaldırın. 

    Not: Tüm ürünler seçilirse (hiçbir ürünün işareti kaldırılmazsa) Autodesk, Flex'e yeni ürünler eklediğinde yeni ürünlere otomatik olarak erişilebilir. Yeni ürünlere otomatik erişim istemiyorsanız atamayı önceden kaldırmanız gerekir.

  5. Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın. 

Kullanıcılar tek tek atandıklarında ürünlere erişimleri olduğunu bildiren bir e-posta alırlar. Atamak için İçe Aktar'ı kullanırsanız e-posta bildirimleri gönderilmez.

Varsayılan atamaların yönetilmesi

Bireysel kullanıcı bazında ürün erişiminin yönetilmesine alternatif olarak, tüm ekibinizin ürünlere ve hizmetlere erişimi için varsayılan izinler ayarlayabilirsiniz. Varsayılan atamalar seçeneğini belirlediğinizde, tüm mevcut ve yeni kullanıcılar aynı seçilen ürünlere erişebilir.

 

Not: Varsayılan atamalar, konuk kullanıcılar için otomatik olarak kapatılır ve Autodesk bu ayarı kapalı tutmanızı önerir. 

 

Varsayılan atamaları ayarlamak için:

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Account hesabınızda oturum açın.    

  2. Hesap sayfanızda Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre'yi seçin.

  3. Varsayılan atamalarını yönetmek istediğiniz Flex ekibini seçin.

  4. Sağ üstteki Ekip Ayarları dişli simgesine tıklayın.

  5. Kullanıcı Yönetimi > Varsayılan Atamalar’ın altında, Varsayılan Atamaları Ayarla'ya tıklayın.

  6. Varsayılan Atamaları Yönet iletişim kutusunda Flex'e tıklayın.

  7. Varsayılan erişim atamak istediğiniz ürünleri seçin. Autodesk, Flex'e yeni ürünler eklediğinde varsayılan atamalara sahip kullanıcılar yeni ürünlere otomatik olarak erişemez. Yeni ürünlere erişim atamak için varsayılan atamalar listesini düzenleyin.

  8. Varsayılan atamaları etkinleştirmek için Değişiklikleri Kaydet’e tıklayın.

 

Varsayılan atamaları kapatmak için:

  • Varsayılan Atamaları Yönet iletişim kutusunda tüm ürünlerin işaretini kaldırın.

Not: Varsayılan atamalarda yapılan değişiklikler için kullanıcılara e-posta bildirimleri gönderilmez.

 

Abonelik ve deneme önceliği

 

Bir kullanıcı hem tek kullanıcılı aboneliğe hem de Flex belirteçlerine atandığında, belirteçler kullanılmaz. Örneğin, bir AutoCAD aboneliği atarsanız bu kullanıcı AutoCAD için belirteç kullanmaz.

Benzer şekilde, deneme süresindeki kullanıcılar bu ürün için belirteç kullanmaz. Kullanıcılarınıza süresi dolan deneme mesajını yok saymalarını söyleyin. Deneme süresi sona erdikten sonra belirteç kullanmaya başlar.

 

Not: Abonelik ve deneme önceliği yalnızca oturum açma kimlik doğrulaması için aynı Autodesk kimliği kullanılıyorsa geçerlidir.

Ek Flex belirteçlerinin satın alınması

Ek belirteçler satın aldığınızda, bu belirteçler ekibinizin belirteç bakiyesine eklenir. Her Flex satın alımından elde edilen belirteçler, satın alma tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerlidir ve önce eski belirteçler tüketilir. Bu, belirteçlerinizi kullanmak için en uzun süreye sahip olmanızı sağlar.

 

Birden fazla ekibi yönetiyorsanız Flex satın alımının doğru ekibe eklenip eklenmediğini kontrol edin. Doğru ekibe eklenmediyse Autodesk Account hesabından yönettiğiniz başka bir ekibe taşıyabilirsiniz. Flex belirteçleri ve ekipler bölümüne bakın.

 

Nadir kullanıcılar için yükleme ve oturum açma

 

Flex belirteci kullanıcılarınız ürünleri indirip yükleyebilir.

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Account hesabınızda oturum açın ve Tüm Ürün ve Hizmetler'e tıklayın.

  2. Ürün adı listesinde Flex'i seçin. Ürünleri Görüntüle’ye tıklayın.

 

Flex'ten tek kullanıcılı abonelik lisansına geçerseniz veya önceki bir abonelik veya deneme sürümünden kurulmuş olan desteklenen bir sürüme sahipseniz yeniden kurmanız gerekmez.

Ayrıca bkz.

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