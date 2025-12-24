Her API birimi için faturalandırma ölçümü, ücretlendirilen bir birimdir. Ücretlendirilen her birim, sabit bir miktarda API kullanımına eşittir.
Ücretsiz seviye aboneleri için ücretli birimlerde herhangi bir maliyet yoktur. API bakiyesi, bir birim tamamen kullanıldığında güncellenir. Örneğin, 1 birim 20 dakika işlem süresine karşılık geliyorsa bakiye 20 dakika kullanıldıktan sonra güncellenir.
Ücretli seviye aboneleri, kısmi birimler için faturalandırılmayacak veya belirteç ücreti alınmayacaktır. Örneğin, bir fatura döneminde yalnızca 10 dakika işlem yaparsanız ve bir ücret birimi 20 dakikaysa sizden ücret alınmaz. Kullanılan 10 dakika, bir sonraki fatura dönemine aktarılır
Aynı ekipte farklı abonelik türlerine sahipseniz sistem API kullanımını şu sırayla hesaplar:
- Ücretsiz seviye
- Token Flex (EBA)
- Flex
- Kullandıkça Ödeme