YÖNETİCİLER İÇİN HESAP YÖNETİMİ

Kaynak ve API Kullanımı

Autodesk Account hesabındaki Kaynak ve API Kullanımı, kaynaklar (Kapasite tabanlı aboneliklerde kullanılan ürünler) ve API'ler için gerçek zamanlı bakiyeleri ve kullanım verilerini gösterir. Kapasite tabanlı abonelikler (İngilizce) hakkında daha fazla bilgi edinin.

Genel Görünüm

 

Kaynak ve API Kullanımı, bir ekibe bağlı tüm kaynakların gerçek zamanlı bakiyelerine dair merkezi bir görünümün sunar. Autodesk Account hesap yöneticilerinin (birincil, ikincil, SSO) tüketimi izlemesine, yenilemeleri planlamasına ve hizmet kesintilerini önlemesine yardımcı olur. Her kaynak, aşağıdaki ayrıntıları içeren bir kart biçiminde görünür:
  • Mevcut bakiye: Toplam satın alıma kıyasla kalan birimleri gösterir (ör. 150 birimden 140'ı mevcut).
  • Satın alınan toplam kapasite: Ürün için satın alınan toplam birimi gösterir (ör. 60.000 birim).
  • Bakiye sona erme ve yenileme bilgileri: Erişimin ne zaman sona ereceğini veya bakiyelerin ne zaman yenileneceğini vurgular (ör. 30 gün içinde sona eriyor, 12 gün içinde yenileniyor).

API'ler de dâhil olmak üzere tüm kaynaklar ekip düzeyinde bir araya getirilir. Örneğin, A ekibinde Info360 Asset için 1.000 varlık mevcutsa A ekibinde tam erişime sahip kullanıcılar bunlara ilk gelen alır esasına göre erişebilir.

 

API ve kapasite tabanlı ürün kullanımını gösteren kontrol paneli.

API Bakiyesi

 

Her API birimi için faturalandırma ölçümü, ücretlendirilen bir birimdir. Ücretlendirilen her birim, sabit bir miktarda API kullanımına eşittir.

 

Ücretsiz seviye aboneleri için ücretli birimlerde herhangi bir maliyet yoktur. API bakiyesi, bir birim tamamen kullanıldığında güncellenir. Örneğin, 1 birim 20 dakika işlem süresine karşılık geliyorsa bakiye 20 dakika kullanıldıktan sonra güncellenir.

 

Ücretli seviye aboneleri, kısmi birimler için faturalandırılmayacak veya belirteç ücreti alınmayacaktır. Örneğin, bir fatura döneminde yalnızca 10 dakika işlem yaparsanız ve bir ücret birimi 20 dakikaysa sizden ücret alınmaz. Kullanılan 10 dakika, bir sonraki fatura dönemine aktarılır

 

Aynı ekipte farklı abonelik türlerine sahipseniz sistem API kullanımını şu sırayla hesaplar:

  1. Ücretsiz seviye
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Kullandıkça Ödeme

API Kullanımı ve Kullanım Analizi

 

Bu bölümler, ücretlendirilen birimleri değil, gerçek kullanımı gösterir. Şunu unutmayın:

  • Kullanım verilerinde Koordineli Evrensel Zaman (UTC) esas alınmaktadır.
  • Kullanım verileri genellikle birkaç dakika içinde yenilenir ancak bu süre 30 dakikaya kadar uzayabilir. En son API çağrılarını görmüyorsanız kısa bir süre bekleyin ve sayfayı yenileyin.
  • Raporlarda 24 aya kadar geçmiş veriler bulunabilir.

Kullandıkça Ödeme

 

Kullandıkça Öde modeline abone olduğunuzda:

  • Ödeme yöntemi bilgilerini güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Her fatura döneminin sonunda, kayıtlı ödeme yönteminiz üzerinden otomatik olarak ücretlendirileceğinize dair bir fatura alacaksınız.
  • Fatura döneminiz, satın alma sırasında kaydedilen coğrafi konum ve saat dilimine göre belirlenir. Örneğin, 15 Temmuz'da satın alırsanız ilk fatura döneminiz 15 Temmuz - 14 Ağustos arasında olur. Fatura dönemi tarihleri, API kullanımını takip etmek için kullanılan saat diliminden (UTC) farklı olabilir.
  • Faturadaki ücretler, kullanılan ücretli birim sayısına göre belirlenir. Tam olarak ücretlendirilmeyen herhangi bir kullanım, bir sonraki fatura dönemine aktarılacaktır.

