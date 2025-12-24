Kaynak ve API Kullanımı, bir ekibe bağlı tüm kaynakların gerçek zamanlı bakiyelerine dair merkezi bir görünümün sunar. Autodesk Account hesap yöneticilerinin (birincil, ikincil, SSO) tüketimi izlemesine, yenilemeleri planlamasına ve hizmet kesintilerini önlemesine yardımcı olur. Her kaynak, aşağıdaki ayrıntıları içeren bir kart biçiminde görünür:

Mevcut bakiye: Toplam satın alıma kıyasla kalan birimleri gösterir (ör. 150 birimden 140'ı mevcut ).

Toplam satın alıma kıyasla kalan birimleri gösterir (ör. ). Satın alınan toplam kapasite: Ürün için satın alınan toplam birimi gösterir (ör. 60.000 birim ).

Ürün için satın alınan toplam birimi gösterir (ör. ). Bakiye sona erme ve yenileme bilgileri: Erişimin ne zaman sona ereceğini veya bakiyelerin ne zaman yenileneceğini vurgular (ör. 30 gün içinde sona eriyor, 12 gün içinde yenileniyor).

API'ler de dâhil olmak üzere tüm kaynaklar ekip düzeyinde bir araya getirilir. Örneğin, A ekibinde Info360 Asset için 1.000 varlık mevcutsa A ekibinde tam erişime sahip kullanıcılar bunlara ilk gelen alır esasına göre erişebilir.