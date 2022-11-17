YÖNETİCİ

Ekip istatistikleri

Yöneticiler, Autodesk Hesabı’nın Raporlama kısmının altındaki Ekip İstatistikleri’ne erişebilir. Ekip İstatistikleri, bir takımın aboneliği hakkında bilgi sağlar ve her kullanıcının ürün kullanımını gösterir. Bu bilgiler, kullanıcı atamalarını, ürün kullanımını ve abonelikleri optimize etmeye yönelik eylemleri belirlemenize yardımcı olabilir. İstatistikler günlük olarak güncellenir.

 

Birincil yönetici, ikincil yönetici veya SSO yöneticisi Ekip İstatistikleri'ni görüntüleyebilir. Ayrıca, bazı istatistikler belirli rol izni gerektirir. Örneğin, yalnızca ekipleri için daha fazla lisans satın alabilen yöneticiler, fazla atama istatistiklerini görebilir.

 

İstatistikler yalnızca şu durumlarda kullanılabilir:

  • Ekibinizin tek kullanıcılı bir aboneliği veya Flex'i varsa.

  • Ürün istatistiklerinde bireysel kullanıcılarınız veri toplamaya katıldıysa ve etkin kullanıma sahipse.

  • Ekibiniz, kullanıcı düzeyinde ayrıntılar sağlayan istatistikler için bir Premium plana sahipse.

  • Ürün istatistikleri (AutoCAD gibi) için, bireysel kullanıcılarınızın etkin kullanımı varsa.

Not: İstatistikler’i tüm Autodesk ürünleri desteklemez. İstatistikler, Klasik Kullanıcı Yönetimi altındaki ürünlerde kullanılamaz. 

İstatistiklerim ve Ekip İstatistikleri

Autodesk Hesap İstatistiklerini, Autodesk Hesabı’nızın Raporlama kısmında bulabilirsiniz.

 

Hesap yöneticisiyseniz Ekip İstatistikleri'ni görürsünüz. Ekip istatistikleri, kullanıcılarınız hakkında bilgi sağlar. Bireysel bir kullanıcı olarak, İstatistiklerim'i de görürsünüz.

 

Not: Şu anda İstatistiklerim bölümü için yalnızca AutoCAD ve Revit destekleniyor. Kişisel istatistikler hakkında daha fazla bilgi için İstatistiklerim bölümüne göz atın.

Ekip İstatistikleri'ni görüntülemek için

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nızda oturum açın
  2. Raporlama > İstatistikler > Ekip İstatistikleri’ni seçin.
  3. Bir ekip seçin. Bu ekip için mevcut tüm istatistikleri görebilir ve uygun eylemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, yetersiz atanmış lisanlarınız varsa şunları yapabilirsiniz:
    • Ayrıntılı lisans kullanım raporlarını görmek için Kullanım Ayrıntılarını Görüntüle'ye tıklayın
    • Kullanıcı Ata'ya tıklayın

İstatistikler sayfasında şu durumlarda “Kullanılabilir istatistik yok” ifadesi görüntülenebilir:

  • Anlamlı istatistikler oluşturmak için yeterli zaman geçmediyse

  • İstatistikleri tetikleyen sorunları çözdüyseniz

Kullanılabilir istatistikler

Lisans kullanım istatistikleri

  • Yetersiz atama: Belirli ürünler için kullanılabilir lisansları olan ekipleri listeler.

  • Aşırı atama: Kullanıcıların süresi dolmuş ürünlere atandığı abonelikleri (çevrimiçi satın alınan) olan ekipleri listeler.

  • Etkin olmayan kullanıcı (yalnızca Premium planla kullanılabilir):Son 3 ay içinde kendilerine atanan ürünleri kullanmayan kişileri listeler. Ürün aktivasyonunu ve kullanım sıklığını izlemek için Lisans Kullanımının Kullanılması bölümüne bakın.

  • Ürün Sürümü (yalnızca Premium planla kullanılabilir): Son üç ayda bir ekip tarafından kullanılan toplam günlerin %1'inden daha azına sahip olan bir sürüm olarak tanımlanan, aykırı ürün sürümlerinde kullanımı olan ekipleri listeler.

Ürün kullanım istatistikleri

  • Ürün Performansı: Ekibinizin başlama ve dosya kaydetme sürelerini diğer kullanıcılarla karşılaştırın. Ortalama performans süresi çeyreğine (25., 50. ve 75.) göre kullanıcı sayısını görebilirsiniz.

  • Komut Kullanımı: Ekibinizin komut kullanım düzenini anlayın. Kategoriler hakkında bilgi Kategoriye göre kullanım (AutoCAD) bölümüne bakın.

Not: Dışa aktarma dosyasındaki istatistik verileri, bu istatistiğin teslim edildiği ve Autodesk Hesabı'nda görüntülendiği tarihten itibaren yedi güne kadar bir gecikmeye sahip olabilir.

Gizliliğinizi ve veri korumanızı ciddiye alıyoruz

Veriler, anlamlı istatistikler sağlamanın anahtarıdır. Verilerin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda şeffaf olurken, aynı zamanda verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumayı taahhüt ediyoruz.

Daha fazla bilgi edinmek için Güven Merkezimizi ve Gizlilik Bildirimimizi (İngilizce) ziyaret edin.

 

Toplanan veriler

  • Ürün adı ve sürümü.

  • Uygulama hızı ve dosya erişimini içeren sistem performansı.

  • Belge boyutu, açılma ve kaydetme süresi.

  • Oturum başlangıç ve bitiş zamanı.

  • Başlatılan, tamamlanan, iptal edilen ve geri alınan komutlar.

  • Ayarlar ve sistem değişkenleri.

  • Çizimdeki nesnelerin sayısı ve türü.

  • Görünüm türü ve görünümde yapılan değişiklikler.

 

Toplanmayan veriler

  • Koordinatlar

  • Diziler

  • Dosya yolları

AutoCAD için,  Masaüstü Analizleri Programına Katılmak veya Programdan Çıkmak için bölümüne bakın.

Ayrıca bkz.

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