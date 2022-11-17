Yöneticiler, Autodesk Hesabı’nın Raporlama kısmının altındaki Ekip İstatistikleri’ne erişebilir. Ekip İstatistikleri, bir takımın aboneliği hakkında bilgi sağlar ve her kullanıcının ürün kullanımını gösterir. Bu bilgiler, kullanıcı atamalarını, ürün kullanımını ve abonelikleri optimize etmeye yönelik eylemleri belirlemenize yardımcı olabilir. İstatistikler günlük olarak güncellenir.

Birincil yönetici, ikincil yönetici veya SSO yöneticisi Ekip İstatistikleri'ni görüntüleyebilir. Ayrıca, bazı istatistikler belirli rol izni gerektirir. Örneğin, yalnızca ekipleri için daha fazla lisans satın alabilen yöneticiler, fazla atama istatistiklerini görebilir.

İstatistikler yalnızca şu durumlarda kullanılabilir:

Ekibinizin tek kullanıcılı bir aboneliği veya Flex'i varsa.

Ürün istatistiklerinde bireysel kullanıcılarınız veri toplamaya katıldıysa ve etkin kullanıma sahipse.

Ekibiniz, kullanıcı düzeyinde ayrıntılar sağlayan istatistikler için bir Premium plana sahipse.

Ürün istatistikleri (AutoCAD gibi) için, bireysel kullanıcılarınızın etkin kullanımı varsa.

Not: İstatistikler’i tüm Autodesk ürünleri desteklemez. İstatistikler, Klasik Kullanıcı Yönetimi altındaki ürünlerde kullanılamaz.