Sketchbook uygulaması Apple, Google ve Microsoft uygulama mağazalarında kullanıma sunulmaya devam edecek. Başarılı bir geçiş ve bunun ötesine geçen sürekli bir iş birliği sağlamak için yeni sahiplerle yakın bir şekilde çalışacağız. En heyecan verici olanı da, Sketchbook için yenilenmiş bir enerji ve bağlılık yaşayacaksınız.

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