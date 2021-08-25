30 Haziran 2021 itibarıyla Autodesk, SketchBook'u sonlandırıyor. Artık SketchBook için indirmeler, yeni sürümler ya da güncellemeler sunmayacağız.
30 Haziran 2021 itibarıyla Autodesk, SketchBook'u sonlandırıyor. Artık SketchBook için indirmeler, yeni sürümler ya da güncellemeler sunmayacağız.
SketchBook Pro'yu sözleşme döneminizin sonuna kadar Media & Entertainment Collection'ın, Alias AutoStudio paketinin parçası ve bağımsız kurumsal lisans olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Autodesk, 30 Haziran 2021'den sonra yeni sürümler, yükseltmeler ya da güncellemeler sunmayacaktır.
SketchBook, mülkiyetini Sketchbook, Inc. şirketine devretti.
30 Haziran 2021 itibarıyla Autodesk, SketchBook Pro'nun öğrenci ve eğitim sürümlerini sonlandırdı ve artık yeni sürümler, yükseltmeler ya da güncellemeler sunmayacak. Mevcut SketchBook Pro kopyanızı sözleşme döneminizin sonuna kadar kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak yeni indirmeler sunulmayacaktır. Kurumsal ve Eğitim Amaçlı kullanıcılar kendi kurumsal veya öğrenci hesap portallarını kullanarak etkin lisanslarını yeniden indirebilir.
SketchBook Pro için Autodesk ürün destek merkezi kapatıldı, ancak içerik hâlâ kullanılabilir. SketchBook desteği Sketchbook, Inc'e geçti. Sketchbook'u kullanma hakkında sorunuz varsa, bilgi almak ve yardım için desteğe başvurmak üzere lütfen Sketchbook'un web sitesini ziyaret edin.
SketchBook Pro için Autodesk ürün destek merkezi kapatıldı, ancak içerik hâlâ kullanılabilir. SketchBook desteği Sketchbook, Inc'e geçti. Sketchbook'u kullanma hakkında sorunuz varsa, bilgi almak ve yardım için desteğe başvurmak üzere lütfen Sketchbook'un web sitesini ziyaret edin.
SketchBook, bağımsız bir şirket olarak Autodesk'ten ayrıldı. Mevcut Autodesk SketchBook sürümünüzü kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak Autodesk artık önceki sürümlerin güncellemelerini ya da yeniden yüklemelerini sunmayacaktır. Bağımsız bir şirket olarak Sketchbook'un bir sonraki aşaması hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.sketchbook.com
SketchBook, mülkiyetini Sketchbook, Inc. şirketine devretti.
Sketchbook uygulaması Apple, Google ve Microsoft uygulama mağazalarında kullanıma sunulmaya devam edecek. Başarılı bir geçiş ve bunun ötesine geçen sürekli bir iş birliği sağlamak için yeni sahiplerle yakın bir şekilde çalışacağız. En heyecan verici olanı da, Sketchbook için yenilenmiş bir enerji ve bağlılık yaşayacaksınız.
SketchBook'ta yapılan değişiklikler ve önerdiğimiz adımlar hakkında daha fazla bilgi edinin.