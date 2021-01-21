Sektörel çözüm paketleri

Revit + Civil 3D + AutoCAD + Navisworks Manage + daha fazlasına sahip olun
Revit + Civil 3D + AutoCAD + Navisworks Manage + daha fazlasına sahip olun
Verim, hassasiyet ve kaliteyle tasarlayın ve inşa edin. Tüm tasarımcılara, mühendislere ve yüklenicilere yeni yöntemlerle tasarlama, neyin mümkün olduğunu görme ve özgüvenle inşa etme yeteneklerini sunan BIM ve CAD araçlarından faydalanın.
En çok ilgi gören ürünler
Revit Civil 3D InfraWorks (İngilizce) AutoCAD Şimdi mimarlık, MEP, Map 3D ve daha fazlasına yönelik AutoCAD araç setlerini de içeriyor Navisworks Manage (İngilizce) 3ds Max
Şunları da içerir:
Analiz, görüntüleme, gerçeklik yakalama yazılımları ve hizmetleri ve diğer uzmanlık yazılımları:
Advance Steel (İngilizce) Autodesk Rendering Fabrication CADmep (İngilizce) FormIt Pro (İngilizce) Insight (İngilizce) ReCap Pro (İngilizce) Robot Structural Analysis Professional (İngilizce) Structural Bridge Design (İngilizce) Vehicle Tracking (İngilizce) Autodesk Drive
Tüm çözüm paketi sadece
yıllık, tek kullanıcı erişimi
Get Inventor + AutoCAD + Fusion 360 + daha fazlasını edinin
Profesyonel düzeyde tasarım ve üretim araçlarından oluşan set sayesinde en tutkulu proje fikirlerinizi gerçeğe dönüştürün. Tasarım otomasyonu ile geliştirme süreçlerinizi hızlandırın, gelişmiş simülasyon ile ürün özelliklerini genişletin, genel bir araç seti ve tek bir merkezi veri kaynağı ile ekibinizle bağlantı kurun.
En çok ilgi gören ürünler
Inventor AutoCADŞimdi mekanik, elektrik ve daha fazlasına yönelik AutoCAD araç setlerini de içeriyor Inventor Nastran (İngilizce) Inventor CAM (İngilizce) Inventor Tolerance Analysis (İngilizce) Fusion 360
Şunları da içerir:
Fabrika yerleşim düzeni, görüntüleme, veri yönetimi ve diğer uzmanlık yazılımları:
Factory Design Utilities (İngilizce) Inventor Nesting (İngilizce) Navisworks Manage (İngilizce) Autodesk Rendering 3ds Max HSMWorks (İngilizce) ReCap Pro (İngilizce) Vault Basic (İngilizce)
Tüm çözüm paketi sadece
yıllık, tek kullanıcı erişimi
Maya + 3ds Max + Arnold + daha fazlasına sahip olun
İlk taslaktan son çerçevelere kadar bir sonraki yaratıcı projenize hayat verin. Modern karakter oluşturma araçlarını kullanarak mükemmel karakterler oluşturun. Esnek yöntemsel modelleme araçlarıyla zengin ve karmaşık ortamlar tasarlayın. Harika sonuçlar elde etmek için Arnold'ın gücünden faydalanın.
En çok ilgi gören ürünler
Maya 3ds Max Arnold (İngilizce)Arnold 5'li paket içeren M&E Çözüm Paketi'ne abone olmak için bir satış temsilcisiyle irtibata geçin
Şunları da içerir:
Görüntüleme, çizim, gerçeklik yakalama ve diğer uzmanlık yazılımları:
ReCap Pro (İngilizce) Mudbox Motionbuilder (İngilizce) Autodesk Rendering
Tüm çözüm paketi sadece
yıllık, tek kullanıcı erişimi
Çözüm paketleri, günümüzün karmaşık projelerindeki talepleri karşılayan yazılımlara daha kolay erişebilmenizi sağlayarak size araçlarınızı her projeye özgü ihtiyaçlara göre özelleştirme esnekliği tanır; üstelik tüm bunları tek bir pakette sunar.
Birden fazla ürün lisansını yönetmenin sıkıntısını ortadan kaldırın. Ürün kullanımı ile ilgili bilgiler edinin. Çözüm paketi dahilinde istediğiniz kadar ürünü, istediğiniz zaman ve kolayca indirin, yükleyin ve kullanın.
En son sürümlerden haberdar olun ve güncellemelerin dağıtım zamanlarını kontrol edin. (Endişelenmeyin. Önceki sürümleri kullanmaya da devam edebileceksiniz.)
Tek kullanıcı aboneliğini seçin veya çoklu kullanıcı erişimi ile ekipler arasında lisans paylaşımına izin verin.
Zaten bireysel ürünler ya da yazılım paketlerine aboneyseniz veya bunlar için bir bakım anlaşmanız varsa çözüm paketlerinden birine geçiş yapabilirsiniz.
Çoğu bireysel ürün veya pakete yıllık ya da çok kullanıcılı aboneliği olan kullanıcılar, bir çözüm paketine geçiş yapabilir.
Yenileme zamanı geldiğinde iş ortağınızla veya Autodesk satış temsilcinizle iletişime geçerek özel bir fiyat karşılığında dilediğiniz bir sektörel çözüm paketine geçiş yapabilirsiniz.
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