Sektörel çözüm paketleri Sektörel çözüm paketleri

Design Suite ve Creation Suite sonlandırıldı, ancak benzer bir fiyat ödeyerek daha da yüksek bir değer sunan çözüm paketine yükseltebilirsiniz. Takas tekliflerini inceleyin

Sektörel çözüm paketleri

Kapsamlı bir yazılım paketi edinin

Sektörel çözüm paketlerimiz, daha yaratıcı tasarımlar oluşturmanıza, karmaşık sorunları çözmenize, daha akıllı ve hızlı inşa etmenize ve daha iyi tasarım kararları almanıza yardımcı olan bir entegre araç seti sunar. Hem de cazip bir fiyata.

architecture, engineering & construction collection logo
product design & manufacturing collection logo
media & entertainment collection logo

Çözüm paketi neden kullanılmalıdır?

  • Eksiksiz bir araç setiyle her şeye hazır olun

    Çözüm paketleri, günümüzün karmaşık projelerindeki talepleri karşılayan yazılımlara daha kolay erişebilmenizi sağlayarak size araçlarınızı her projeye özgü ihtiyaçlara göre özelleştirme esnekliği tanır; üstelik tüm bunları tek bir pakette sunar.

  • Daha kolay yazılım ve lisans yönetimi

    Birden fazla ürün lisansını yönetmenin sıkıntısını ortadan kaldırın. Ürün kullanımı ile ilgili bilgiler edinin. Çözüm paketi dahilinde istediğiniz kadar ürünü, istediğiniz zaman ve kolayca indirin, yükleyin ve kullanın.

  • En son ve daha önceki sürümlere erişin

    En son sürümlerden haberdar olun ve güncellemelerin dağıtım zamanlarını kontrol edin. (Endişelenmeyin. Önceki sürümleri kullanmaya da devam edebileceksiniz.)

  • İster bireysel kullanıcılar ister ekipler için erişim seçenekleri

    Tek kullanıcı aboneliğini seçin veya çoklu kullanıcı erişimi ile ekipler arasında lisans paylaşımına izin verin.

Bir çözüm paketine geçiş yapmak mı istiyorsunuz?

Zaten bireysel ürünler ya da yazılım paketlerine aboneyseniz veya bunlar için bir bakım anlaşmanız varsa çözüm paketlerinden birine geçiş yapabilirsiniz.