*Flex ile tüm ürünler, özellikler, hizmetler veya avantajlar sunulmaz. Yukarıda listelenen tüm belirteç oranları kullanıcı bazındadır. Belirteçlerin süresi satın alma tarihinden itibaren üç yüz altmış beş (365) gün içinde sona erer ve Autodesk belirteç süresinin sona ermesiyle bağlantılı olarak herhangi bir kredi, para iadesi veya başka bir düzenleme sağlamaz. Şu anda, bir belirteç paketindeki belirteçler birden fazla ekip arasında bölünemez. Autodesk belirteç oranlarını herhangi bir zamanda değiştirebilir ve bu değişiklikler ileriye dönük olarak geçerlidir.

Tüm fiyatlar sadece tahmin amaçlıdır. Fiyatlar yerel para biriminde gösterilir ve 7 Eylül 2021 itibarıyla belirteç başına 3 $ olan küresel tavsiye edilen perakende satış fiyatını temel alır. Tavsiye edilen perakende satış fiyatı kurulum için herhangi bir ödenek veya hüküm içermez ve fiyatlar vergileri veya toplu sayış fiyatlandırmasını yansıtmayabilir. Bölgenizdeki kesin fiyatlar hakkında bilgi almak için Autodesk temsilcinizle veya iş ortağınızla iletişime geçin.