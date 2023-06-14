Yöneticiler, Autodesk Standard planınızı oluşturmak ve sürdürmek için bu adımları takip edebilir.
Not: Premium planınız varsa Premium plan oluşturulması bölümüne bakın.
Çoklu oturum açmayı (SSO) yapılandırın ve dağıtın. Autodesk bu yöntemi önermektedir, ancak SSO’yu etkinleştirmek istemiyorsunuz kullanıcıları iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmeye teşvik edin. SSO hakkında daha fazla bilgi için, Çoklu oturum açma yapılandırma kılavuzuna bakın. İki adımlı doğrulama hakkında daha fazla bilgi için, İki adımlı doğrulamanın ayarlanması bölümüne bakın.
Kullanıcıları ürünlere tek tek veya grup olarak atayın.
• Ürünleri tek tek atayın. Kullanıcıların ürüne göre atanması bölümüne bakın.
• Ürünleri gruba göre atayın. Kullanıcı eklenmesi ve kaldırılması ve Ürün erişimi ataması bölümlerine bakın.Not:SSO kullanırken kullanıcılar otomatik olarak kullanıcı listenize eklenir.
Raporlarınızı görüntüleyin. Lisans kullanım raporları bölümüne bakın.
Sözleşmeleri ve yenilemeleri yönetin. Kullanıcı yönetimi yönetici rolleri bölümüne bakın.
Destek ile nasıl iletişime geçeceğinizi öğrenin. Autodesk Destek'ten yardım alınması bölümüne bakın.