Çoklu oturum açmayı (SSO) yapılandırın ve dağıtın. Autodesk bu yöntemi önermektedir, ancak SSO’yu etkinleştirmek istemiyorsunuz kullanıcıları iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmeye teşvik edin. SSO hakkında daha fazla bilgi için, Çoklu oturum açma yapılandırma kılavuzuna bakın. İki adımlı doğrulama hakkında daha fazla bilgi için, İki adımlı doğrulamanın ayarlanması bölümüne bakın.