YÖNETİCİ

Kullanıcı lisansı veri güvenliği

Autodesk ürün ve hizmetlerinde ilk kez oturum açıp bunları yetkilendirdiğinizde, Autodesk benzersiz cihaz tanımlayıcıları, IP adresleri, ürün kimlikleri, ürün lisansları ve hesap kullanıcı adları gibi tanımlayıcıları toplar. Ayrıca işletim sistemleri, ürün kullanımı ve coğrafi konum bilgileri gibi elektronik bilgileri toplar ve bu bilgileri Autodesk sunucularına göndeririz. Autodesk tarafından işlenen kişisel veriler hakkında daha fazla bilgi için Autodesk Gizlilik Beyanı' (İngilizce) na bakın.

 

Adlandırılmış kullanıcı lisansı amacıyla veri toplamaya ek olarak, Autodesk hizmetlerini sağlamak için kişisel verileri farklı şekillerde elde ederiz. Örneğin, bir hesaba kaydolduğunuzda veya bir ürünü kullandığınızda, bir ürün veya hizmete kaydolduğunuzda, bültenimize veya etkinliklerimizden birine kaydolduğunuzda veya başka bir şekilde bizimle iletişime geçtiğinizde olduğu gibi doğrudan sizden bazı kişisel veriler toplanır. Ürünlerimizle nasıl, ne zaman ve neden etkileşimde bulunduğunuzla ilgili diğer veriler otomatik olarak toplanır veya oluşturulur. Ayrıca, bağlı kuruluşlar ve iş ortakları gibi üçüncü taraflardan da sizinle ilgili belirli veriler elde ederiz. Kişisel verilerinizi, Autodesk Gizlilik Beyanı' (İngilizce) nda açıklandığı şekilde dikkatli ve yararlı şekillerde kullanırız.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Veriler nasıl toplanır ve saklanır?

Veriler, Autodesk güvenlik ve gizlilik kurallarına (İngilizce) uyan sistemlerde uyumluluk ve raporlama amacıyla saklanır. Kişisel verileri içeren bir veri olayı olması durumunda, geçerli ihlal bildirimi yasaları, gerekli bildirim türünü ve zaman çizelgesini belirler. Olay müdahale önlemlerimiz (İngilizce) hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kullanıcı kimlik bilgileri güvenli bir şekilde nasıl aktarılır ve saklanır?

Kullanıcılar, TLS sürüm 1.2 şifrelemesini kullanarak HTTPS üzerinden aktarım sırasında şifrelemeyi zorunlu kılan ve her müşteri kullanıcısının kimlik doğrulama için benzersiz bir e-posta ve parolaya sahip olmasını gerektiren Autodesk kimliklerini kullanarak kimlik hizmetinde kimliklerini doğrular. 
Ayrıca kuruluşunuz için çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeyi seçebilir veya uygun bir Autodesk planındaysanız ve SAML tabanlı bir kimlik sağlayıcınız varsa (örneğin, ADFS veya PingFederate) Autodesk çoklu oturum açma (SSO) ile entegre edebilirsiniz. Tüm kullanıcı parolaları tek yönlü salted hash olarak depolanır.

Adlandırılmış kullanıcı lisansında Autodesk sunucularının belirli IP adresleri ve fiziksel konumları nelerdir?

Güvenlik nedeniyle, Autodesk sunucularının fiziksel konumları yayımlanmaz. Lisans hizmeti, Autodesk'in veri saklama kurallarına göre, lisans amacıyla topladığı verileri, sorun giderme için gereken sürenin ötesinde depolamaz. Uzun vadeli uyumluluk ve raporlama amacıyla, veriler Autodesk güvenlik ve gizlilik kurallarına (İngilizce) uyan diğer sistemlerde depolanır.

Autodesk, adlandırılmış kullanıcı lisansı altyapısını nasıl güvence altına alır?

Autodesk Güvenlik çerçevesi, tutarlı güvenlik uygulamalarını sürdürmek için sektör standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve güvenli bir şekilde oluşturmamıza, güvenli çalışmamıza ve güvende kalmamıza olanak tanır. Bu çerçeve, adlandırılmış kullanıcı lisansımızın çalıştığı altyapı da dahil olmak üzere Autodesk'in tüm güvenlik programları için geçerlidir. Güven Merkezimizde (İngilizce) Autodesk'in güvenlik programı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adlandırılmış kullanıcı lisansı için desteklenen proxy yapılandırmaları nelerdir?

Autodesk'in adlandırılmış kullanıcı lisansıyla uyumlu olmayan herhangi bir üçüncü taraf uygulaması veya güvenlik duvarı çözümü var mı?

Kuruluşumda bir Güvenlik Duvarı veya proxy ya da her ikisini birden kullanıyorum. Adlandırılmış kullanıcı lisansının çalışmasına izin veren etki alanları veya protokoller hangileridir?

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