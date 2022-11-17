Autodesk'in adlandırılmış kullanıcıya ve Autodesk’in bulundurduğu lisansa geçiş hakkında sıkça sorulan soruları burada bulabilirsiniz. Veri güvenliği ve gizliliği hakkında bilgi için Kullanıcı lisansı veri güvenliği bölüme bakın.
Autodesk'in adlandırılmış kullanıcıya ve Autodesk’in bulundurduğu lisansa geçiş hakkında sıkça sorulan soruları burada bulabilirsiniz. Veri güvenliği ve gizliliği hakkında bilgi için Kullanıcı lisansı veri güvenliği bölüme bakın.
Adlandırılmış kullanıcılar, kimliklerini doğrulamak ve yazılım kullanım yetkisi vermek için Autodesk Kimliklerini veya şirket kimliklerini (çoklu oturum açma etkinse) kullanarak oturum açar.
Evet. Yetkiniz olduğunuzdan emin olmak için ürünü ilk kez kullandığınızda lisans hizmetinin internete bağlanması gerekir.
Ürün, her çevrimiçi olduğunuzda ve yeniden başlatıldığında yetkilendirme olup olmadığını kontrol eder. Ürün açık ve çalışır durumda kalırsa her 24 saatte bir lisans yetkilendirmesini kontrol eder. Bu, hâlâ ürüne atandığınızı, aboneliğin hâlâ geçerli olduğunu ve lisans kullanım raporlama verilerinin yenilendiğini onaylar.
Oturum açar ve ürün açıkken çevrimiçi kalırsanız önbelleğe alınan kimlik bilgileriniz her gün otomatik olarak yenilenir.
Tek kullanıcı erişimli bir aboneliğe dahil olan adlandırılmış bir kullanıcı lisansına erişirken kesintisiz olarak 30 güne kadar çevrimdışı kalabilirsiniz. Çevrimdışı olduğunuzda, kullanım verileri kullanım raporları için kaydedilmez.
30 gün boyunca, kaç gün daha çevrimdışı kalabileceğinizi belirten ürün içi mesajlar alırsınız. Son üç günde, yazılımı başlattığınızda farklı bir mesaj görüntülenir. Bu, internete bağlanmak için üç günden az bir süreniz kaldığını, aksi takdirde ürünün çalışmayı durduracağını belirten bir uyarıdır.
Aboneliğinize dahil olan yazılımı tek kullanıcı erişimiyle en fazla üç cihaza yükleyebilirsiniz. Ancak aynı anda yalnızca bir etkin oturum çalıştırabilirsiniz. Farklı cihazlarda birden fazla etkin, eşzamanlı oturum uyumlu değildir ve Kullanım Şartlarımızın (İngilizce) ihlali olarak kabul edilir.
Adlandırılmış kullanıcı lisansı, kullanıcılara yazılımlarına erişim sağlamak için Autodesk'in kimlik ve lisans hizmetlerine dayanır. Yüksek kullanılabilirliği (İngilizce) koruyarak hizmet kesintisinden veya performanstan kaynaklanan müşteri etkilerini sınırlamaya kararlıyız.
Autodesk teknik sorunu nedeniyle kimlik hizmetine ulaşamazsam ne olur?
Kimlik hizmeti çalışmıyorsa ve geçerli bir erişim belirteci yoksa (bir saate kadar sürer) kimlik doğrulaması yapamaz ve ürüne erişemezsiniz.
Autodesk teknik sorunu nedeniyle lisans hizmetine erişemezsem ne olur?
Ürünü ilk yetkilendirme için başlatırsanız dört saate kadar kullanılabilen geçici bir lisans alırsınız. Sorun dört saat içinde çözülmezse size başka bir geçici lisans verilir. Lisans hizmeti yedeklendikten ve çalıştırıldıktan sonra lisansınız size otomatik olarak verilir.
Ürün zaten açıksa ürünü 24 saate kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Sorun 24 saat içinde çözülmezse size geçici bir lisans verilir. Lisans hizmeti yedeklendikten ve çalıştırıldıktan sonra lisansınız size otomatik olarak verilir.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.