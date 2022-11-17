Adlandırılmış kullanıcı lisansı, kullanıcılara yazılımlarına erişim sağlamak için Autodesk'in kimlik ve lisans hizmetlerine dayanır. Yüksek kullanılabilirliği (İngilizce) koruyarak hizmet kesintisinden veya performanstan kaynaklanan müşteri etkilerini sınırlamaya kararlıyız.

Autodesk teknik sorunu nedeniyle kimlik hizmetine ulaşamazsam ne olur?

Kimlik hizmeti çalışmıyorsa ve geçerli bir erişim belirteci yoksa (bir saate kadar sürer) kimlik doğrulaması yapamaz ve ürüne erişemezsiniz.

Autodesk teknik sorunu nedeniyle lisans hizmetine erişemezsem ne olur?

Ürünü ilk yetkilendirme için başlatırsanız dört saate kadar kullanılabilen geçici bir lisans alırsınız. Sorun dört saat içinde çözülmezse size başka bir geçici lisans verilir. Lisans hizmeti yedeklendikten ve çalıştırıldıktan sonra lisansınız size otomatik olarak verilir.