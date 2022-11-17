Bireysel kullanıcı bazında ürün erişiminin yönetilmesine alternatif olarak, tüm ekibinizin ürünlere ve hizmetlere erişimi için varsayılan izinler ayarlayabilirsiniz. Varsayılan atamalar seçeneğini belirlediğinizde, tüm mevcut ve yeni kullanıcılar aynı seçilen ürünlere erişebilir.

Not: Varsayılan atamalar, konuk kullanıcılar için otomatik olarak kapatılır ve Autodesk bu ayarı kapalı tutmanızı önerir. Ancak konuk kullanıcılar için varsayılan atamaları açmanız (veya kapatmanız) gerekiyorsa bunu yapmak için Autodesk destek birimine ulaşabilirsiniz.

Varsayılan atamaları ayarlamak için:

manage.autodesk.com adresinden Autodesk Account hesabında oturum açın. Hesap sayfanızda Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre'yi seçin. Varsayılan atamalarını yönetmek istediğiniz Flex ekibini seçin. Sağ üstteki Ekip Ayarları dişli simgesine tıklayın. Kullanıcı Yönetimi > Varsayılan Atamalar’ın altında, Varsayılan Atamaları Ayarla'ya tıklayın. Varsayılan Atamaları Yönet iletişim kutusunda Flex'e tıklayın. Varsayılan erişim atamak istediğiniz ürünleri seçin. Autodesk, Flex'e yeni ürünler eklediğinde varsayılan atamalara sahip kullanıcılar yeni ürünlere otomatik olarak erişemez. Yeni ürünlere erişim atamak için varsayılan atamalar listesini düzenleyin. Varsayılan atamaları etkinleştirmek için Değişiklikleri Kaydet’e tıklayın.

Varsayılan atamaları kapatmak için:

Varsayılan Atamaları Yönet iletişim kutusunda tüm ürünlerin işaretini kaldırın.

Not: Varsayılan atamalarda yapılan değişiklikler için kullanıcılara e-posta bildirimleri gönderilmez.

Abonelik ve deneme önceliği

Bir kullanıcı hem tek kullanıcılı aboneliğe hem de Flex belirteçlerine atandığında, belirteçler kullanılmaz. Örneğin, bir AutoCAD aboneliği atarsanız bu kullanıcı AutoCAD için belirteç kullanmaz.

Benzer şekilde, deneme süresindeki kullanıcılar bu ürün için belirteç kullanmaz. Kullanıcılarınıza süresi dolan deneme mesajını yok saymalarını söyleyin. Deneme süresi sona erdikten sonra belirteç kullanmaya başlar.

Not: Abonelik ve deneme önceliği yalnızca oturum açma kimlik doğrulaması için aynı Autodesk kimliği kullanılıyorsa geçerlidir.