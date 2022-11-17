Kullanıcı yönetimi Genel Bakış Yönetici rolleri Kullanıcı eklenmesi ve kaldırılması Ürün erişiminin atanması Ekiplerin yönetilmesi Grupların yönetilmesi Konuk kullanıcıların belirlenmesi Klasik kullanıcı yönetimi İş birliği Kullanım raporları Ekip istatistikleri Kullanım raporları Kullanım bildirimleri Lisans kullanımı Flex kullanımı Autodesk Yöneticileri | Kullanım Raporları | Bakiye SSS Veri alanlarının dışa aktarılması Abonelik planları Standart plan Premium plan Autodesk Flex Lisans yetkilendirmesi Lisans veri güvenliği Yönetici görevleri Şirket adı veya adresi Bayi bilgilerinin güncellenmesi Sanallaştırma politikası Lisans eklenmesi veya azaltılması Ürünlerin ve planların yükseltilmesi Autodesk Yöneticileri | Görevler ve Kaynaklar | Ekip etkinliğini izleme Evde kullanım Evde kullanıma uygun olan ürünler Ev kullanımı için lisans istenmesi