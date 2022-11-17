Yönetici olarak, Autodesk Premium planı oluşturmak için bu adımları takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen premium’a katılma kurslarıyla ilerlemenizi takip edin. Genel bir bakış elde etmek için Autodesk abonelikleriniz için plan seçilmesi bölümüne bakın.
Not: Standart bir planınız varsa Standart plan oluşturulması bölümüne bakın.
Halen yapmadıysanız çoklu oturum açmayı (SSO) yapılandırın ve dağıtın. Çoklu oturum açma yapılandırma kılavuzuna bakın.
Kullanıcıları ürünlere tek tek veya grup olarak atayın. SSO kullanırken kullanıcılar otomatik olarak kullanıcı listenize eklenir.
Ürünleri tek tek atayın. Kullanıcıların ürüne göre atanması bölümüne bakın.
Ürünleri gruba göre atayın. Dizin Senkronizasyonu Hakkında ve Autodesk Hesabı’nda grupların yönetilmesi bölümüne bakın.
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Raporlarınızı görüntüleyin. Lisans kullanım raporları bölümüne bakın.
Sözleşmeleri ve yenilemeleri yönetin. Faturalandırma ve siparişlere genel bakış bölümüne bakın.
Destek ile nasıl iletişime geçeceğinizi öğrenin. Destek ile nasıl iletişime geçilir bölümüne bakın.