YÖNETİCİ

Premium plan oluşturulması

Premium planınız nasıl oluşturulur

Yönetici olarak, Autodesk Premium planı oluşturmak için bu adımları takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen premium’a katılma kurslarıyla ilerlemenizi takip edin. Genel bir bakış elde etmek için Autodesk abonelikleriniz için plan seçilmesi bölümüne bakın.

 

Not: Standart bir planınız varsa Standart plan oluşturulması bölümüne bakın.

  1. Halen yapmadıysanız çoklu oturum açmayı (SSO) yapılandırın ve dağıtın. Çoklu oturum açma yapılandırma kılavuzuna bakın.

  2. Kullanıcıları ürünlere tek tek veya grup olarak atayın. SSO kullanırken kullanıcılar otomatik olarak kullanıcı listenize eklenir. 

  3. Raporlarınızı görüntüleyin. Lisans kullanım raporları bölümüne bakın.

  4. Sözleşmeleri ve yenilemeleri yönetin. Faturalandırma ve siparişlere genel bakış bölümüne bakın. 

  5. Destek ile nasıl iletişime geçeceğinizi öğrenin. Destek ile nasıl iletişime geçilir bölümüne bakın.

Katılım Kursları

Hesap yöneticileri için özel olarak derlenmiş kursları keşfedin.

Ayrıca bkz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

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Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

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