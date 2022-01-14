AUTODESK FUSION 360
CAD/CAM YAZILIMLARI
Autodesk Fusion 360 CAD, CAM, CAE ve PCB yazılımları ürün tasarım ve geliştirme sürecinizin tamamını tek bir platformda bir araya getirir. Fusion 360 kaynaklarını, aboneliklerini ve eğitimlerini keşfedin.
Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli imalat (CAD/CAM) yazılımları prototipler, hazır ürünler ve ürün üretim süreçleri tasarlamak ve üretmek için kullanılır.
CAD/CAM uygulamaları hem ürünlerin tasarlanmasında hem de CNC işleme (İngilizce) başta olmak üzere imalat süreçlerinin programlanmasında kullanılır. CAM yazılımları (İngilizce) tasarımları fiziksel parçalara dönüştüren makinelerin çalıştığı takım yollarını üretmek için Fusion 360 gibi bir CAD yazılımında oluşturulmuş modelleri ve düzenekleri kullanır. CAD/CAM yazılımları prototipler, hazır parçalar ve üretim süreçleri tasarlamak ve üretmek için kullanılır.
Fusion 360 tek bir entegre CAD/CAM platformu sunarak tasarımdan imalata uzanan birbiriyle bağlantısız adımları ortadan kaldırır. Parçanızın ilk kez zamanında üretilmesi için müşterilerle, tedarikçilerle ve dahili paydaşlarla iletişim kurun.
Daniel Colbert, Colbert Manufacturing
İmalat süreci değişirken araçlarınız aynı kalmasın. Daha uygun fiyata erişeceğiniz gerçek anlamda birleşik tek CAD/CAM yazılımıyla imalat iş akışlarınızı modernleştirin.
Profesyonel tasarımcılar, mühendisler ve makinistler için. Fusion 360 tasarım, mühendislik ve imalat işlemlerini tek bir platformda birleştirir.
Yapabileceğiniz yeni işleri başarmak için doğru araçları edinin. Uzantılar işleme, katmanlı imalat, üretken tasarım, yuvalama ve üretim işlemleri için gelişmiş yeteneklere erişimi sağlayarak Fusion 360'ın işlevselliğini artırır. Fusion 360 uzantılarını keşfedin.
Fusion 360'taki birleşik iş akışlarıyla yumuşak çene ve fikstürler tasarlayabilir, CAD verileri hazırlayabilir ve düzenekler oluşturabilirsiniz. Otomatik veri dönüştürme ve takım yolu güncellemeleri size zaman kazandırır. (video: 1:31 dk.)
Yüksek maliyetli ve birbiriyle uyuşmayan CAD/CAM araçlarını uygun maliyetli, entegre bir çözümle değiştirerek bütçenizi artırın. (video: 1:23 dk.)
Kusursuz güncellemeler arayüzünüzü bozmadan yeni işlevler sunar. Herkes aynı Fusion 360 sürümünü kullanacağı için yüksek verimlilik oranlarını sürdürebilirsiniz. (video: 2:44 dk.)
MJK Performance yüksek kalite ve hassasiyetle CNC işlemeden geçirilmiş motosiklet parçaları tasarlıyor ve üretiyor.
İşlenen parçaları tutmaya yarayan özel fikstürleri otomatik olarak oluşturmak için üretken tasarımı kullanarak ve bu fikstürleri bir gecede yüksek mukavemetli polimere bastırarak rekabette avantaj kazanan Matsuura kâr oyununda galibiyeti kazanıyor.
Saunders Machine Works, Fusion 360'ı kullanarak CNC metal işleme, prototip işleme, imalat ve üretim için tasarıma yönelik danışmanlık alanlarında uzmanlık sunuyor.
Bu eğitimler, kılavuzlar ve ipuçlarıyla CAD/CAM yazılımlarını kullanmaya başlayın.
Bilgisayar destekli imalat (CAM) yazılımlarını kullanma konusuna eksiksiz bir giriş yapmak için bu makaleyi okuyun.
3 ila 5 eksenli işlemeye yönelik CAM programlama araçlarından oluşan kapsamlı pakete erişin. Fusion 360 için demo isteyin. Daha yüksek tutarlılık ve verimlilikle CAM programlama hedeflerinize ulaşın.
Fusion 360 Eğitim ve Destek Merkezi'nden 3B modelleme, CAD/CAM tasarımı ve programlama, bulut CAM yazılımları ve imalat konuları için eğitici videolara ve kendi kendinize öğrenmenize yardımcı olacak kurslara erişin.
CNC işleme için CAM yazılımlarını kullanma konusunda daha fazla bilgi edinin. Autodesk CNC işleme kaynaklarını, ürünlerini ve eğitimlerini keşfedin.
Bu ipuçları, püf noktaları ve eğitimlerle CNC programlama alanına giriş yapın.
Fusion 360 ekiplerin aynı ofiste otururken, evden çalışırken veya birbirlerinden binlerce kilometre uzaktayken iş birliği yapmasına olanak tanımak için buluta bağlanır.