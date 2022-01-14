CAD/CAM uygulamaları hem ürünlerin tasarlanmasında hem de CNC işleme (İngilizce) başta olmak üzere imalat süreçlerinin programlanmasında kullanılır. CAM yazılımları (İngilizce) tasarımları fiziksel parçalara dönüştüren makinelerin çalıştığı takım yollarını üretmek için Fusion 360 gibi bir CAD yazılımında oluşturulmuş modelleri ve düzenekleri kullanır. CAD/CAM yazılımları prototipler, hazır parçalar ve üretim süreçleri tasarlamak ve üretmek için kullanılır.