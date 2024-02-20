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CAD veya bilgisayar destekli tasarım ve taslak hazırlama (CADD), içerik oluşturucuların teknik dokümantasyonları tasarlaması, taslak oluşturması ve üretmesi için tasarlanmış bir teknoloji olarak manuel elle çizim ve taslak hazırlama tekniklerinin yerine dijital bir çözüm sunar. İster mimar, ister tasarımcı veya mühendis olun muhtemelen AutoCAD, AutoCAD LT, Civil 3D, Inventor veya Fusion 360 yazılımı gibi 2B veya 3B CAD programlarını kullanmışsınızdır. Yaygın olarak kullanılan bu araçlar, tasarım konseptlerini keşfetmenize, foto gerçekçi işlemelerle görselleştirmenize ve gerçek dünya performansını simüle etmenize yardımcı olabilir.
Doğru CAD yazılımını seçmek, tasarım verimliliği için çok önemlidir. Etkili bir şekilde karar vermek için önce özel ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi tanımlayın, ardından yazılım özelliklerini proje gereksinimlerinizle eşleştirin. Ardından, tercih ettiğiniz dosya biçimleri ve tasarım iş akışındaki diğer yazılımlarla uyumluluğu kontrol edin (İngilizce) ve son olarak öğreticiler, eğitimler ve destekleyici bir kullanıcı topluluğu gibi mevcut öğrenme kaynaklarını (İngilizce) göz önünde bulundurun.
Gelişmiş içgörüler, yapay zeka otomasyonları ve iş birliği özelliklerine sahip 2B ve 3B CAD araçları. Aboneliğe masaüstünde, web'de, mobilde AutoCAD ve yedi özel araç seti dâhildir.
2B CAD taslakları, çizim ve belgeleme için birinci sınıf araç. Aboneliğe masaüstü, web ve mobil AutoCAD LT uygulamaları dahildir.
Web tarayıcınız veya mobil cihazınız aracılığıyla taslak oluşturun, dosyalara açıklamalar yazın ve çizimlerinize alan verileri ekleyin. DWG dosyalarına erişip bunları düzenleyin ve AutoCAD kullanıcılarıyla tasarımlar üzerinde hızlıca iş birliği yapın.
Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
Autodesk'in sunduğu CAD yazılımının en önemli avantajlarından bazıları hakkında bilgi edinin.
CAD süreçleri basitleştirir, hataları azaltır, işbirliğini geliştirir ve tasarım verimliliğini artıran araçlar sağlar.
Boyutlandırma, açıklama, malzeme listesi oluşturma, başlık blokları, derleme ve kesit çizimleri için araçları kullanın.
Ortak bileşenler, şablonlar ve önceden tasarlanmış parçalardan oluşan kitaplıklarla tasarım iş akışını optimize edin.
Autodesk yazılımında bulunan en iyi CAD yazılım araçlarını ve özelliklerini keşfedin
Karmaşık tasarımlar, teknik şematikler ve mimari planlar oluşturarak manuel çizim hatalarını en aza indirin.
Yinelemeli tasarım süreçlerini geliştirmek için tasarımları gerçek zamanlı olarak şekillendirin, değiştirin ve görselleştirin.
Boyutları (İngilizce), oranları ve değişkenleri kolayca ayarlayarak tüm tasarım basamaklarını görün.
Karmaşık bileşenleri görmek, bunlarla etkileşim kurmak ve optimize etmek için çeşitli tasarım özelliklerini kullanın.
Autodesk 2B ve 3B CAD yazılımı farklı sektörlerdeki tüm mühendislik disiplinlerinde kullanılır. Profesyonellerin, konsept aşamasından devir teslime kadar süreçleri iyileştirmek için bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarını nasıl kullandıklarını keşfedin.
Mimarlar için geliştirilmiş CAD araçları ile tasarım ve taslak hazırlama. Tasarımdan dokümantasyona kadar fikirleri tek bir yazılım ortamında geliştirin.
Resim Orms Designers and Architects tarafından sağlanmıştır
CAD ve yapı bilgisi modelleme (BIM) bir araya geldiğinde, yapı (İngilizce) ve MEP mühendislerinin güvenli, verimli ve uyumlu yapı projeleri sunmaları için güçlü dijital araç araçlar sağlar.
CAD yazılımı ve BIM ile tasarım sürecini optimize edin, proje iletişimini geliştirin ve daha başarılı ve uygun maliyetli inşaat mühendisliği projeleri yürütün.
Zamanında ve bütçeye uygun teslimat için tasarımdan operasyonlara kadar inşaat projenizin her aşamasını birbirine bağlayın.
Yönetim katından üretim bölümüne kadar veri içgörüleri aracılığıyla ürün geliştirme sürecini tasarlayın, otomatikleştirin ve doğrulayın.
Üretim kalitesini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için fabrika ekipmanlarını ve malzeme taşıma düzenini optimize edin.
İşletmenizin büyümesini sağlamak için maliyetleri ve pazara sunma süresini azaltırken kaliteli parçaları verimli bir şekilde işleyin, üretin ve denetleyin.
A sınıfı yüzey kaplama ve profesyonel görüntü oluşturma teknolojisini kullanarak otomotiv tasarımlarını (İngilizce) kavramsallaştırın, tasarlayın ve oluşturun.
Bulut tabanlı CAD yazılımı internet üzerinden çalışarak tasarım verilerini uzaktan depolar ve çeşitli cihazlardan erişim sağlar. Bu yaklaşım, projeler üzerinde gerçek zamanlı, çok kullanıcılı çalışmaya olanak sağlayarak işbirliğini geliştirirken sağlam sürüm kontrolü de tasarım bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur. Kullanıcılar, projelere her yerden kolayca erişerek dosya yönetimi karmaşıklığından kurtulur, otomatik yedeklemelerden ve artırılmış güvenlik önlemlerinden yararlanır.
CAD yazılımı, tasarım hassasiyeti ve görselleştirme gerektiren çeşitli meslek kollarında kullanılır. Mimarlar ve peyzaj mimarları; mühendisler (mekanik, inşaat, otomotiv, havacılık ve elektrik gibi disiplinler arasında); tasarımcılar (ürün, endüstriyel, grafik, mekanik, iç mekan ve mücevher dahil); şehir plancıları ile inşaat ve ölçme alanındaki uzmanların tümü CAD kullanır. Bu yazılım, ayrıntılı 2B ve 3B modeller, şematikler, düzenler ve planlar oluşturmaya yardımcı olarak çeşitli sektörlerdeki uzmanların yapıları, ürünleri ve sistemleri verimli bir şekilde kavramsallaştırmasına, tasarlamasına ve optimize etmesine olanak tanır.
Farklı tasarım ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli türlerde CAD yazılımı mevcuttur. Teknik çizimler için 2B CAD kullanılırken ürün tasarımı ve mimarisi için üç boyutlu modeller oluşturmak üzere 3B CAD kullanılır. Parametrik CAD, bileşenler arasında ilişkiler kurulmasını sağlarken doğrudan modelleme esnek tasarım değişiklikleri sunar. Kavisli yüzeyleri tasarlamak için yüzey modelleme ve hacimleri ve kütleyi tanımlamak için de katı modelleme kullanılır. Görüntü oluşturma ve animasyon yazılımı, tasarımları gerçekçi bir şekilde görselleştirir. Yapı bilgisi modelleme (BIM) (İngilizce) mimari ve inşaata odaklanırken elektronik tasarım otomasyonu (EDA) (İngilizce) elektronik sistemlerin yönetimini sağlar. CAM, üretim talimatları oluşturulmasını sağlar ve tesis tasarımı, moda tasarımı ve diğer tasarım amaçlarına yönelik özel CAD türleri mevcuttur.
CAD yazılımı, 3B baskı sürecinin temel bir bileşenlerinden biridir. Karmaşık 3B modellerin oluşturulmasını sağlar, bunları yazdırma için optimize eder ve STL gibi uyumlu dosya biçimlerinin oluşturulmasını sağlar. CAD araçları, destek yapılarının eklenmesini kolaylaştırır ve model doğruluğunun ve ölçeklendirilmesinin sağlanmasına yardımcı olur. CAD, dilimleme yazılımıyla arayüz oluşturarak modelleri yazdırılabilir katmanlara ayırmaya yardımcı olur ve bunları 3B baskıya hazırlar. Yazılım ayrıca prototip oluşturmaya, tasarımları iyileştirmeye ve son baskıdan önce hataları önlemeye de yardımcı olur. Özünde, CAD yazılımının 3B baskıdaki rolü, ilk tasarımdan yazıcıya hazır dosyalar oluşturmaya kadar uzanır.
Çeşitli tasarım ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda ücretsiz CAD yazılımı seçeneği mevcuttur. Autodesk'in teklifleri arasında 3B tasarım için Fusion 360 ve daha basit projeler için Tinkercad yer alır. FreeCAD, açık kaynaklı bir parametrik modelleyicidir; Blender hem 3B modelleme hem de animasyon ihtiyaçlarını karşılar; ve LibreCAD 2B teknik çizimler için özel olarak geliştirilmiştir. OpenSCAD, tasarım için bir komut dosyası oluşturma yaklaşımını benimserken, OnShape bulut tabanlı bir ücretsiz plan sunar. SolveSpace, parametrik 3B mekanik tasarıma yöneliktir ve DraftSight, 2B taslak çizim özellikleri sunar. Ek olarak, ScorchCAD kullanıcı dostu tarayıcı tabanlı bir seçenek sunar. Bu ücretsiz araçlar, öğrenciler, hobi amaçlı kullanıcılar ve diğer bireyler için finansal kısıtlamalar olmaksızın tasarım projelerine katılma fırsatı sunar.
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