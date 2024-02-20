Çeşitli tasarım ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda ücretsiz CAD yazılımı seçeneği mevcuttur. Autodesk'in teklifleri arasında 3B tasarım için Fusion 360 ve daha basit projeler için Tinkercad yer alır. FreeCAD, açık kaynaklı bir parametrik modelleyicidir; Blender hem 3B modelleme hem de animasyon ihtiyaçlarını karşılar; ve LibreCAD 2B teknik çizimler için özel olarak geliştirilmiştir. OpenSCAD, tasarım için bir komut dosyası oluşturma yaklaşımını benimserken, OnShape bulut tabanlı bir ücretsiz plan sunar. SolveSpace, parametrik 3B mekanik tasarıma yöneliktir ve DraftSight, 2B taslak çizim özellikleri sunar. Ek olarak, ScorchCAD kullanıcı dostu tarayıcı tabanlı bir seçenek sunar. Bu ücretsiz araçlar, öğrenciler, hobi amaçlı kullanıcılar ve diğer bireyler için finansal kısıtlamalar olmaksızın tasarım projelerine katılma fırsatı sunar.