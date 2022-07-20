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3B MODELLEME YAZILIMI

Yeni başlayanlardan profesyonellere, Autodesk, ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik tasarlanan 3B modelleme yazılımı sunar.

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Resim Binyan Studio tarafından sağlanmıştır

Resim Serhat Sezgin tarafından sağlanmıştır

3B modelleme nedir?

3B modelleme, 3 boyutlu bir nesnenin veya şeklin matematiksel bir temsilini oluşturmak için yazılım kullanma sürecidir. Oluşturulan nesneye bir 3B model denir ve bu 3 boyutlu modeller çeşitli endüstrilerde kullanılır.

Sinema, televizyon, video oyunları, mimari, inşaat, ürün geliştirme, bilim ve tıp sektörlerinde grafik tasarımları görselleştirmek (İngilizce)(ABD sitesi), simüle etmek ve işlemek için 3B modeller kullanılır.

3B modelleme ne için kullanılır?

3B modelleme çok çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır

  • SİNEMA ve TELEVİZYON

    VFX ve animasyon stüdyoları, sinemalar ve TV şovları için CG varlıkları ve karakterleri oluşturmak üzere modelleme yazılımı kullanır

    Resim Qvisten Animation tarafından sağlanmıştır

  • OYUN GELİŞTİRME

    Oyun geliştiricileri, modelleme araçlarını kullanarak oyunlar ve sinematikler için 3B ortamlar ve karakterler oluşturur.

    Resim Axis Studios tarafından sağlanmıştır

  • ÜRÜN TASARIMI

    İmalat sektörü, ürün tasarımı, mühendislik ve konsept görüntü işleme için 3B modelleme yazılımı kullanır.

    Resim Diamond Works tarafından sağlanmıştır

  • MİMARLIK

    Mimarlık sektörü, sunulan yapı ve ortamların iç ve dış görüntülerini işlemek için modelleme yazılımı kullanır.

    Resim Alt/Shift tarafından sağlanmıştır

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Endüstriyel tasarım ve ürün tasarımı için en popüler 3B modelleme yazılımımız

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Mimarlık ve inşaat için en popüler 3B modelleme yazılımımız