3B modelleme, 3 boyutlu bir nesnenin veya şeklin matematiksel bir temsilini oluşturmak için yazılım kullanma sürecidir. Oluşturulan nesneye bir 3B model denir ve bu 3 boyutlu modeller çeşitli endüstrilerde kullanılır.

Sinema, televizyon, video oyunları, mimari, inşaat, ürün geliştirme, bilim ve tıp sektörlerinde grafik tasarımları görselleştirmek (İngilizce)(ABD sitesi), simüle etmek ve işlemek için 3B modeller kullanılır.