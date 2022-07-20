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3B MODELLEME YAZILIMI
Yeni başlayanlardan profesyonellere, Autodesk, ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik tasarlanan 3B modelleme yazılımı sunar.
Resim Binyan Studio tarafından sağlanmıştır
Resim Serhat Sezgin tarafından sağlanmıştır
3B modelleme, 3 boyutlu bir nesnenin veya şeklin matematiksel bir temsilini oluşturmak için yazılım kullanma sürecidir. Oluşturulan nesneye bir 3B model denir ve bu 3 boyutlu modeller çeşitli endüstrilerde kullanılır.
Sinema, televizyon, video oyunları, mimari, inşaat, ürün geliştirme, bilim ve tıp sektörlerinde grafik tasarımları görselleştirmek (İngilizce)(ABD sitesi), simüle etmek ve işlemek için 3B modeller kullanılır.
3B modelleme çok çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır
VFX ve animasyon stüdyoları, sinemalar ve TV şovları için CG varlıkları ve karakterleri oluşturmak üzere modelleme yazılımı kullanır
Resim Qvisten Animation tarafından sağlanmıştır
Oyun geliştiricileri, modelleme araçlarını kullanarak oyunlar ve sinematikler için 3B ortamlar ve karakterler oluşturur.
Resim Axis Studios tarafından sağlanmıştır
İmalat sektörü, ürün tasarımı, mühendislik ve konsept görüntü işleme için 3B modelleme yazılımı kullanır.
Resim Diamond Works tarafından sağlanmıştır
Mimarlık sektörü, sunulan yapı ve ortamların iç ve dış görüntülerini işlemek için modelleme yazılımı kullanır.
Resim Alt/Shift tarafından sağlanmıştır