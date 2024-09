Autodesk to firma, która udostępnia oprogramowanie dla twórców. AutoCAD to jedna z subskrypcji oprogramowania, które firma Autodesk opracowała i oferuje projektantom na całym świecie. AutoCAD to oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przy użyciu którego architekci, inżynierowie i specjaliści w dziedzinie budownictwa tworzą dokładne rysunki 2D i 3D.