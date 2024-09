Nazwa DWG odnosi się zarówno do środowiska technologicznego, jak i do natywnego formatu plików .dwg używanego w oprogramowaniu Autodesk AutoCAD®. Format .dwg został opracowany przez Autodesk już w 1982 r. i został udostępniony wraz z pierwszym wydaniem programu AutoCAD. Pliki DWG zawierają wszystkie informacje, jakie użytkownik wprowadza do rysunku CAD. Dane te mogą obejmować projekty, dane geometryczne, mapy i zdjęcia. Format plików .dwg to jeden z najszerzej używanych formatów danych projektowych, spotykany praktycznie w każdym środowisku projektowania.