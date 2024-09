Podczas realizacji najnowszej gry New Tales from the Borderlands zautomatyzowany proces organizacji produkcji pomógł firmie Gearbox w stworzeniu czterokrotnie większej liczby rozgrywek filmowej jakości w o połowę krótszym czasie i umożliwił twórcom poświęcanie o 50% więcej czasu na kreatywną pracę zamiast na logistykę.