AutoCAD LT to oprogramowanie CAD, które służy do precyzyjnego kreślenia, projektowania i tworzenia dokumentacji 2D. Zawiera funkcje automatyzacji zadań i zwiększania wydajności, takie jak porównywanie rysunków, zliczanie, dodawanie obiektów i tworzenie tabel. Program AutoCAD LT umożliwia użytkownikom tworzenie, edytowanie rysunków oraz dodawanie do nich opisów za pomocą komputera, przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych.