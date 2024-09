Autodesk Fusion z programem Netfabb to oprogramowanie do produkcji addytywnej, które służy do przygotowywania, czyszczenia siatek, tworzenia płatów i generowania ścieżek narzędzi, a także symulowania produkcji addytywnej i nie tylko. Za pomocą programu Netfabb można zautomatyzować procesy produkcji addytywnej, układać i zagnieżdżać części na potrzeby pakowania, czyścić dane siatki w celu umożliwienia produkcji, a nawet tworzyć niestandardowe, adaptacyjne formy kratownic. Autodesk Fusion z programem Netfabb to idealne narzędzie do realizacji procesów produkcji addytywnej klasy przemysłowej, niezależnie od technologii.