Data wejścia w życie: 1 stycznia 2024 r.

Firma Autodesk przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jak firma Autodesk przetwarza dane osobowe zebrane za pośrednictwem witryn internetowych, produktów i usług („aplikacje”), łącznie z tymi rozpowszechnianymi przez naszych sprzedawców i innych partnerów handlowych, a także za pośrednictwem wydarzeń na żywo i cyfrowych, webinariów, ankiet, działań marketingowych oraz wizyt w naszych obiektach (wraz z aplikacjami, zbiorczo zwane naszymi „ofertami”). Wszelkie odniesienia do „Autodesk”, „my”, „nas”, „nam” lub „nasze” oznaczają firmę Autodesk, Inc. oraz inne podmioty, które należą do rodziny korporacyjnej Autodesk i które odsyłają do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Listę podmiotów należących do rodziny korporacyjnej Autodesk można znaleźć tutaj.

Od czasu do czasu możemy wyświetlać odpowiednie do sytuacji informacje o ochronie prywatności, na przykład gdy uważamy, że dokładna przejrzystość pomoże Państwu w podjęciu świadomej decyzji o podaniu danych osobowych. Przykładowo mogą Państwo zobaczyć odpowiednią do sytuacji informację o ochronie prywatności wyjaśniającą konkretny program zbierania danych albo odpowiednią do sytuacji informację o ochronie prywatności podczas rejestracji na wydarzenie.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, jak przetwarzamy dane osobowe dla naszych własnych celów. Przetwarzamy dane osobowe również w imieniu naszych klientów na podstawie pisemnej umowy. Nie kontrolujemy praktyk przetwarzania i ochrony danych naszych klientów, które mogą różnić się od tych określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

„Dane osobowe” to informacje, które umożliwiają identyfikację osoby lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane bezpośrednio lub pośrednio z konkretną osobą. Dane osobowe nie obejmują informacji, które są anonimowe, poddane deidentyfikacji lub zagregowane, zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w obowiązujących przepisach. Dla celów niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności „dane osobowe” i „informacje osobiste” mają to samo znaczenie i są stosowane wymiennie.