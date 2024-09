Aby anulować subskrypcję przed następnym odnowieniem:

For orders placed on or after 14 Dec 2020:

Sign in to your account at manage.autodesk.com and click Billing and Orders > Subscriptions and Contracts then toggle auto-renew OFF.

For orders placed between 9 Dec 2019 - 14 Dec 2020:

Wybierz opcję Zarządzaj subskrypcjami. Kliknij szczegóły subskrypcji, którą chcesz anulować. Przełącz opcję Automatyczne odnawianie na wartość Wyłączone, aby anulować automatyczne odnawianie.

Zamówienia złożone przed 9 grudnia 2019 r.:

Wyszukaj zamówienie. Numer zamówienia znajdziesz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Kliknij opcję Zarządzaj planem automatycznego odnawiania. Jeśli pojawi się taki monit, wprowadź adres e-mail i hasło powiązane z zamówieniem. W sekcji Stan planu automatycznego odnawiania wybierz opcję anulowania automatycznego odnawiania.

Uwaga: nawet gdy anulujesz automatyczne odnawianie, nadal będziesz mieć dostęp do subskrypcji przez cały opłacony okres. Anulowanie automatycznego odnawiania oznacza, że subskrypcja nie zostanie odnowiona z końcem okresu subskrypcji. Po anulowaniu automatycznego odnawiania dostęp do bieżącej subskrypcji zakończy się po upływie okresu subskrypcji.