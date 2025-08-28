Flow Studio (wcześniej Wonder Studio) to oparty na technologii Autodesk AI chmurowy zestaw narzędzi 3D, który przekształca ujęcia filmowe w edytowalne sceny generowane komputerowo bez konieczności skomplikowanej konfiguracji.

Automatycznie generuje kluczowe elementy eksportu, takie jak dane przechwytywania ruchu, śledzenie kamery, maski alfa, czyste tła i oddzielne warstwy postaci, które są gotowe do użycia w narzędziach 3D, takich jak Autodesk Maya, Blender, Unreal i Autodesk 3ds Max, za pośrednictwem formatu USD.

Dzięki sztucznej inteligencji, która jest szybka, dostępna i pozostaje pod Twoją pełną kontrolą, Flow Studio pozwala urzeczywistniać historie, które dotąd pozostawały w Twojej wyobraźni.