Actor in canyon style environment looking past camera with AI motion capture markers and bones highlighted, and final CG character render

Autodesk Flow Studio

Twórz zachwycające efekty wizualne za pomocą sztucznej inteligencji, nad którą masz pełną kontrolę.

Flow Studio przekształca Twoje nagrania w sceny generowane komputerowo, które możesz reżyserować, edytować i eksportować. Bez sprzętu, bez barier, bez ograniczeń. Tylko Ty i historia, którą chcesz opowiedzieć.

Czym jest oprogramowanie Flow Studio?

Autodesk Flow Studio (wcześniej Wonder Studio) to oparty na chmurze zestaw narzędzi 3D wykorzystujący sztuczną inteligencję, który przekształca ujęcia filmowe w edytowalne sceny generowane komputerowo — bez potrzeby stosowania skomplikowanej konfiguracji. Opowiadaj historie, które dotąd pozostawały w sferze wyobraźni, dzięki sztucznej inteligencji, która jest szybka, dostępna i całkowicie pod Twoją kontrolą.

  • Błyskawicznie realizuj swoje pomysły dzięki narzędziom AI, które przyspieszają Twój proces twórczy bez uszczerbku dla kreatywności.

  • Zachowaj pełną kontrolę dzięki elementom, które można eksportować, edytować i dopracowywać klatka po klatce.

  • Dzięki bezproblemowej integracji z programami Maya, Blender, Unreal Engine oraz ze standardem USD ostatni etap pracy może odbywać się w znanych Ci narzędziach.

Przegląd funkcji programu Flow Studio (film 1:08 min)

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania Flow Studio?

Opowiadanie historii bez barier

Od niezależnych filmów krótkometrażowych aż po kinowe superprodukcje – zaawansowane narzędzia do efektów wizualnych są teraz dostępne dla każdego, bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt i bez wykluczających ograniczeń.

Sztuczna inteligencja, która doskonali Twój warsztat artystyczny

Możliwość reżyserii i edycji, bez żadnych ograniczeń – rozwiązanie stworzone, aby wspierać artystów, a nie ich zastępować.

Usprawnienie procesów kreatywnych

Przyspiesz produkcję dzięki narzędziom, które eliminują zbędne trudności i płynnie integrują się z Twoim procesem organizacji kreatywnych produkcji — od tworzenia treści cyfrowych po projekty na skalę studyjną.

Zobacz wszystkie poziomy Flow Studio

Bezpłatny

Bezpłatny

 

Dla twórców, którzy chcą bezpłatnie odkrywać możliwości efektów wizualnych opartych na AI, aby udoskonalić sposób opowiadania historii. Karta kredytowa nie jest wymagana.

  • 300 jednostek/miesiąc
  • Maksymalna rozdzielczość eksportu: 720p
  • 1 GB przestrzeni dyskowej
  • Maksymalny rozmiar przesyłanego filmu: 100 MB
  • 3 przesłania własnych postaci
  • Przechwytywanie ruchu 1 osoby

Zobacz wszystkie funkcje

Uzyskaj dostęp już teraz

Error

Lite

/miesiąc

 

Dla twórców, którzy chcą w pełni wykorzystać zaawansowane funkcje AI i realizować swoje projekty z jeszcze większą elastycznością.

  • 2100 jednostek/miesiąc
  • Maksymalna rozdzielczość eksportu: 1080p
  • 5 GB przestrzeni dyskowej
  • Maksymalny rozmiar przesyłanego filmu: 500 MB
  • 6 przesłań własnych postaci
  • Przechwytywanie ruchu 2 osób

Zobacz wszystkie funkcje

Zobacz opcje cenowe

Standard

/miesiąc

 

Dla twórców i małych zespołów, które potrzebują więcej opcji eksportu i możliwości błyskawicznego prototypowania, aby szybko zaprezentować potencjał projektu i skalować go bez obaw.

  • 6000 jednostek/miesiąc
  • Maksymalna rozdzielczość eksportu: 4K
  • 20 GB przestrzeni dyskowej
  • Maksymalny rozmiar przesyłanego filmu: 500 MB
  • 15 przesłań własnych postaci
  • Przechwytywanie ruchu 3 osób

Zobacz wszystkie funkcje

 

Zobacz opcje cenowe

Pro

/miesiąc

 

Dla dużych zespołów prowadzących produkcję na szeroką skalę — pełen dostęp do wszystkich funkcji pozwala na realizację złożonych projektów gotowych do wdrożenia.

  • 12 000 jednostek/miesiąc
  • Maksymalna rozdzielczość eksportu: 4K
  • 80 GB przestrzeni dyskowej
  • Maksymalny rozmiar przesyłanego filmu: 2000 MB
  • 50 przesłań własnych postaci
  • Przechwytywanie ruchu 4 osób

Zobacz wszystkie funkcje

 

Zobacz opcje cenowe

Enterprise

Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z działem sprzedaży

 

Dla studiów i organizacji, które potrzebują precyzyjnej skalowalności, bezpieczeństwa, kontroli i elastyczności, aby obsługiwać procesy o dużej wydajności i wysokiej precyzji.

  • 48 000 jednostek/miesiąc
  • Maksymalna rozdzielczość eksportu: 4K
  • 1 TB przestrzeni dyskowej
  • Maksymalny rozmiar przesyłanego filmu: 2000 MB
  • 50 przesłań własnych postaci
  • Przechwytywanie ruchu 7 osób

Zobacz wszystkie funkcje

 

Kontakt z działem sprzedaży

Możliwości oprogramowania Flow Studio

Szybsze tworzenie kreatywnych historii

Niezależnie od wielkości projektu i zespołu intuicyjny interfejs Flow Studio pozwala artystom robić to, co potrafią najlepiej – tworzyć. Przesyłaj nagrania, skanuj klatki i szybko przypisuj generowane komputerowo postacie do aktorów, z którymi chcesz je zintegrować w ujęciach filmowych. Twórz unikalne nagrania, które są automatycznie oświetlane, animowane i komponowane.
miniatura przechwytywania ruchu z użyciem AI bez markerów

Przechwytywanie ruchu z użyciem AI bez markerów

Integruj generowane komputerowo postacie z aktorami i płynnie przechwytuj ruchy twarzy, ciała i dłoni dzięki technologii przechwytywania ruchu z użyciem AI w oprogramowaniu Flow Studio. 

 

Uzyskaj na potrzeby swojego projektu kompletne dane z przechwytywania ruchu (angielski) w formatach USD lub FBX, które obejmują zaawansowane przenoszenie kości postaci oraz animacje gotowe do eksportu.

Poznaj funkcję przechwytywania ruchu z użyciem AI

Technologia przekształcania filmów w sceny 3D

Przekształć dowolną sekwencję wideo w animowaną scenę 3D dzięki przełomowej technologii przekształcania filmów w sceny 3D opracowanej przez Wonder Animation. 

 

Nagrywaj i edytuj sekwencje z wieloma cięciami i różnymi ujęciami, a następnie za pomocą AI zrekonstruuj scenę w przestrzeni 3D i dopasuj pozycję oraz ruch każdej kamery względem postaci i otoczenia.

Poznaj funkcję przekształcania animacji/filmów w sceny 3D

Eksport pojedynczych elementów

Eksportuj dokładnie to, czego potrzebujesz, aby dopracować projekt – uzyskaj odpowiednie elementy do każdego zadania kreatywnego:

 

  • Przechwytywanie ruchu
  • Śledzenie kamery
  • Sceny 3D
  • Oddzielna warstwa postaci
  • Maska alfa
  • Czyste tło
  • Renderowanie końcowe
Poznaj elementy eksportu

Zaawansowane integracje

Wprowadzaj ostatnie poprawki w projekcie, z łatwością eksportując rezultaty pracy do narzędzi, z których obecnie korzystasz. Usprawnij współpracę dzięki zintegrowanym otwartym standardom, takim jak Universal Scene Description (USD) (angielski), które umożliwiają płynną wymianę danych między profesjonalnymi narzędziami 3D, takimi jak Maya, Blender i Unreal Engine, co pozwala na eksportowanie projektów z zachowaniem najwyższej jakości i pełnej wierności danych.

Automatyzacja renderowania w chmurze

Wkomponowana w oprogramowanie Flow Studio technologia renderowania w chmurze pozwala zwiększyć wydajność i zwolnić zasoby komputerów, aby realizować bardziej kreatywne zadania. Przesyłaj wiele zadań renderowania do chmury i jednocześnie pracuj nad innymi projektami. W ten sposób znacząco skracasz przestoje, a artyści mogą szybciej finalizować realizowane projekty. 

Twórz. Łącz się. Zainspiruj się.

Dołącz do rosnącej społeczności twórców, artystów 3D i filmowców, którzy używają Flow Studio do tworzenia, eksperymentowania i rozwijania swoich umiejętności. Zajrzyj do nas.

Twoja historia opowiedziana po Twojemu. Z użyciem Autodesk AI.

Autodesk AI powstało z myślą o artystach i twórcach, którzy chcą pracować szybciej, nie tracąc przy tym kontroli nad swoją wizją. Niezależnie od tego, czy prezentujesz koncepcję projektu, dopracowujesz ujęcia z efektami wizualnymi, czy szukasz inspiracji, zaawansowana technologia Autodesk AI w oprogramowaniu Flow Studio pozwala Ci tworzyć w pełni świadomie i skupić się na pasji opowiadania historii.

Kup subskrypcję Flow Studio

Zablokuj swoją cenę na 3 lata
Płać na bieżąco za sporadyczne korzystanie z&nbsp;produktu dzięki licencjonowaniu Flex
Nawet 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Więcej powodów, dla których warto kupić oprogramowanie Autodesk

Plany Enterprise na potrzeby skalowalnej i bezpiecznej produkcji

Uzyskaj dostęp do profesjonalnych narzędzi dzięki nowej kolekcji Media & Entertainment Collection.

Twórz porywające sceny i postacie do produkcji filmowych i telewizyjnych oraz gier.

Wszystkie narzędzia kreatywne potrzebne do stworzenia wydajnego, skalowalnego procesu organizacji produkcji mniejszym kosztem, w tym pięć stanowisk programu Arnold, 15-krotnie większa moc symulacji, nowe, wyjątkowe funkcje symulacji tłumu oraz przechwytywanie ruchu z użyciem AI.

Często zadawane pytania

Czym jest Flow Studio?

Flow Studio (wcześniej Wonder Studio) to oparty na technologii Autodesk AI chmurowy zestaw narzędzi 3D, który przekształca ujęcia filmowe w edytowalne sceny generowane komputerowo bez konieczności skomplikowanej konfiguracji.

Automatycznie generuje kluczowe elementy eksportu, takie jak dane przechwytywania ruchu, śledzenie kamery, maski alfa, czyste tła i oddzielne warstwy postaci, które są gotowe do użycia w narzędziach 3D, takich jak Autodesk Maya, Blender, Unreal i Autodesk 3ds Max, za pośrednictwem formatu USD.

Dzięki sztucznej inteligencji, która jest szybka, dostępna i pozostaje pod Twoją pełną kontrolą, Flow Studio pozwala urzeczywistniać historie, które dotąd pozostawały w Twojej wyobraźni.

Jak mogę korzystać z Flow Studio za darmo?

Flow Studio udostępnia bezpłatny poziom dla twórców, którzy chcą odkrywać możliwości efektów wizualnych opartych na AI, aby udoskonalić sposób opowiadania historii. Możesz uzyskać bezpłatny dostęp do Flow Studio, przechodząc na stronę Porównaj i klikając „Uzyskaj bezpłatną wersję”.

Jak działają jednostki Flow Studio?

Flow Studio wykorzystuje system jednostek, co daje Ci swobodę używania subskrypcji w dowolny sposób. Każdego miesiąca otrzymujesz określoną w planie liczbę jednostek, którą możesz przeznaczyć na różne rodzaje projektów – takie jak przechwytywanie ruchu z użyciem AI, ujęcia filmowe czy przekształcanie animacji/filmów w sceny 3D.

Każdy proces zużywa określoną liczbę jednostek na sekundę. Jednostki odnawiają się co miesiąc. Pamiętaj, aby wykorzystać je przed upływem ich ważności! Aby sprawdzić, ile jednostek zawiera każdy plan, przejdź na stronę Porównaj.

Jaka jest różnica między śledzeniem kamery a śledzeniem ruchu?

Śledzenie kamery analizuje materiał wideo w celu określenia ruchu rzeczywistej kamery w przestrzeni 3D, co umożliwia precyzyjne umieszczanie obiektów 3D, aktorów lub efektów w scenie. Z kolei śledzenie ruchu polega na podążaniu za ruchem określonych aktorów lub elementów w materiale wideo. Podczas gdy śledzenie kamery odtwarza wirtualną ścieżkę kamery, śledzenie ruchu przypisuje grafikę lub efekty do poruszających się celów.

Jakie funkcje AI są dostępne w oprogramowaniu Flow Studio?

Flow Studio zapewnia szeroką gamę narzędzi opartych na AI, które mają za zadanie przyspieszyć proces twórczy. Kluczowe funkcje obejmują: przechwytywanie ruchu bez markerów, technologię przekształcania filmów w sceny 3D oraz automatyczne generowanie niezbędnych elementów, takich jak śledzenie kamery, czyste tła, maski alfa i oddzielne warstwy postaci.

Wszystkie elementy są gotowe do eksportu do popularnych narzędzi 3D – takich jak Maya, Blender czy Unreal – dzięki czemu możesz łatwo dopracowywać i rozwijać projekt, zachowując pełną kontrolę twórczą.

Jakie działania podejmuje Autodesk, aby zapewnić odpowiedzialne i etyczne korzystanie ze sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego?

Niektóre funkcje Autodesk AI nie wykorzystują uczenia maszynowego i dlatego nie wymagają danych do trenowania modeli. Jeśli funkcja sztucznej inteligencji wymaga danych do trenowania, Autodesk używa różnych źródeł danych w zależności od funkcji. Więcej informacji na temat tego, czy funkcja Autodesk AI opiera się na uczeniu maszynowym i jakie źródła danych są używane do trenowania, możesz znaleźć na karcie transparentności AI tej funkcji znajdującej się w sekcji Trusted AI w Centrum zaufania Autodesk (angielski). Uwaga: wkrótce zostaną udostępnione dodatkowe karty transparentności.

Co odróżnia Flow Studio od innych narzędzi AI?

Wiele tradycyjnych narzędzi AI działa na zasadzie czarnej skrzynki – są to rozwiązania o uproszczonej obsłudze, które nie dają Ci dużej kontroli nad ostatecznym rezultatem. Oprogramowanie Flow Studio jest inne. Zostało stworzone, aby z Tobą współpracować, a nie tylko wykonywać pracę za Ciebie. Flow Studio to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, nad którą zachowujesz pełną kontrolę i której możesz nadawać kreatywny kierunek, dzięki czemu to Ty decydujesz o ostatecznym rezultacie. Możesz kierować procesem, dopracowywać wyniki i kształtować ostateczny rezultat, tak aby w pełni odzwierciedlał Twoją wizję twórczą. Nie naciskasz po prostu przycisku i liczysz na to, że „jakoś to będzie”. To narzędzie daje Ci pełną kontrolę nad realizacją Twojej artystycznej wizji, a sztuczna inteligencja jest Twoim kreatywnym partnerem w tym procesie.

Pokaż więcej