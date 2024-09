Autodesk Vault to oprogramowanie do zarządzania danymi produktów (PDM), które integruje się z narzędziami do projektowania Autodesk i innymi systemami CAD, umożliwiając wszystkim pracę z wykorzystaniem centralnego źródła uporządkowanych danych. Autodesk Vault pozwala zwiększyć zakres współpracy i usprawnić procesy między zespołami inżynieryjnymi, produkcyjnymi oraz interdyscyplinarnymi.