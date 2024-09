Flame Assist to zorganizowane wokół osi czasu środowisko pomocnicze zgodne z Flame — oprogramowaniem do kompozycji 3D, tworzenia efektów wizualnych i prac wykończeniowych. Program Flame Assist zawiera najwięcej funkcji równoważnych z funkcjami Smoke. Program Smoke obejmuje część funkcji Flame Assist, co oznacza, że przechodząc na program Flame Assist, można zyskać dodatkowe możliwości.