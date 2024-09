Modelarze korzystający z oprogramowania Alias i innych produktów mogą używać zespołów Alias i oprogramowania Flow Production Tracking do współpracy między zespołami oraz do zarządzania projektami i ich recenzowania. Ponadto oprogramowanie Flow Production Tracking rozszerza możliwości oprogramowania Alias o funkcje automatyzacji, co pozwala na szybsze tworzenie iteracji projektów.