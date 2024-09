AutoCAD to oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), które służy do precyzyjnego kreślenia, projektowania i modelowania 2D i 3D z wykorzystaniem brył, powierzchni, obiektów siatki, funkcji dokumentacji i innych. Zawiera funkcje automatyzacji zadań i zwiększania wydajności, takie jak porównywanie rysunków, liczenie, dodawanie obiektów i tworzenie tabel. Zawiera również siedem specjalistycznych zestawów narzędzi do projektowania instalacji elektrycznych, procesów technologicznych, rysunków układów architektonicznych, projektowania elementów mechanicznych, tworzenia map 3D, dodawania zeskanowanych obrazów i przekształcania obrazów rastrowych. AutoCAD umożliwia użytkownikom tworzenie, edytowanie i opisywanie rysunków za pomocą komputera, przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych.