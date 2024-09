Wszystkie subskrypcje produktów są automatycznie dostarczane w planie Standard bez żadnych dodatkowych kosztów.



Aby przejść na plan Premium, należy kupić tyle samo subskrypcji tego planu co posiadanych subskrypcji produktów. Sprawdzimy aktualną liczbę podstawowych subskrypcji kwalifikujących się produktów i przedstawimy ofertę.



Dotyczy tylko trzyletnich planów Premium: aby zachować dostęp do korzyści przysługujących w planie Premium podczas używania dodatkowych subskrypcji produktów zakupionych w trakcie trzyletniego okresu subskrypcji, należy kupić tyle samo dodatkowych subskrypcji planu Premium. Dodatkowe subskrypcje produktów można kupić w dowolnym momencie, a na dokupienie dodatkowych subskrypcji Premium czekamy do końca roku. Nazywamy to korektą rocznicową. Na koniec pierwszego i drugiego roku (w pierwszą i drugą rocznicę uruchomienia planu Premium) przeprowadzamy korektę. W tym czasie otrzymasz powiadomienie o tym, ile subskrypcji planu premium musisz dokupić, tak by ich liczba zgadzała się z liczbą dodatkowych subskrypcji produktu zakupionych w ciągu roku. Pamiętaj, że subskrypcje planu premium możemy dodać tylko w trakcie korekty. Jeśli chcesz zmniejszyć liczbę posiadanych subskrypcji planu premium, możesz to zrobić przy kolejnym ich odnowieniu. W zależności od potrzeb będziesz wtedy mieć możliwość zmiany liczby subskrypcji planu Premium i zakupienia mniejszej lub większej ich liczby. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny Autodesk Knowledge Network (angielski).

Aby uzyskać informacje na temat umów Enterprise Business Agreement, skontaktuj się z przedstawicielem Autodesk.