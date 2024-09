Firma Lockwood, Andrews, and Newman Inc. (LAN) wykorzystała możliwości programu InfoWorks ICM do opracowania modelu bliźniaka cyfrowego zlewni regionalnych w mieście San Marcos. Dzięki temu firma LAN szybko zidentyfikowała obszary wysokiego ryzyka, zajęła się nimi i uzyskała akceptację całościowych rozwiązań.