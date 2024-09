Autodesk Fusion z programem FeatureCAM to oprogramowanie CAM, które służy do automatyzacji generowania kodu obróbki CNC. Jest ono zazwyczaj używane do programowania 3- i 5-osiowych frezarek CNC, tokarek, tokarko-frezarek oraz obrabiarek wielozadaniowych i maszyn do obróbki elektroerozyjnej.

Subskrypcja Autodesk Fusion z programem FeatureCAM obejmuje również dostęp do programów Fusion i PartMaker. PartMaker to oprogramowanie CAM z zaawansowanymi funkcjami specjalnie zaprojektowane do programowania automatów tokarskich typu szwajcarskiego.