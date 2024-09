Oprogramowanie Flow Production Tracking (wcześniej znane pod nazwą ShotGrid) to narzędzie do zarządzania produkcją, które służy do śledzenia terminów, zarządzania zasobami, takimi jak ekipa i budżety, oraz recenzowania. Oprogramowanie Autodesk Flow Capture (wcześniej znane pod nazwą Moxion) to oparte na chmurze narzędzie do cyfrowej obsługi i recenzowania materiałów wideo. Jego podstawową funkcją jest bezpieczne przechwytywanie i strumieniowe przesyłanie danych z kamery na planie filmowym do chmury w celu ich przejrzenia.