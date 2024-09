Warunki zakupu pakietu Autodesk Autodesk Fusion:

Zakup pakietu 3 nowych rocznych subskrypcji oprogramowania Autodesk Autodesk Fusion pozwala uzyskać 33% zniżki od sugerowanej ceny detalicznej (SCD) netto. Produkty dostępne w sklepie internetowym Autodesk w tym programie obejmują 3-stanowiskowy pakiet programu Autodesk Fusion.

Ta oferta jest dostępna w Polsce w okresie od 7.02.2024 r. do 31.01.2025 r. Nie można jej łączyć z innymi rabatami ani promocjami i nie obowiązuje ona w krajach, w których jest zabroniona lub ograniczona prawnie.

Ta oferta jest dostępna w Polsce. Nie można jej łączyć z innymi rabatami ani promocjami i nie obowiązuje ona w krajach, w których jest zabroniona lub ograniczona prawnie. Produkty należy kupić w sklepie internetowym Autodesk, a odpowiednia zniżka zostanie automatycznie dodana do koszyka.

AUTODESK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAKOŃCZENIA, ZAWIESZENIA BĄDŹ ZMIANY CZĘŚCI LUB CAŁEGO PROGRAMU W DOWOLNEJ CHWILI BEZ POWIADOMIENIA, Z DOWOLNEGO POWODU I WEDLE WŁASNEGO UZNANIA. CENY OPROGRAMOWANIA AUTODESK MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Autodesk i Autodesk Fusion są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc., jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy znaków firmowych, nazwy produktów lub znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. Autodesk zastrzega sobie prawo do zmiany oferty produktów i specyfikacji w dowolnej chwili bez powiadamiania innych podmiotów. Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za błędy graficzne i typograficzne, które mogą pojawić się w tym dokumencie.