Autodesk Fusion z PowerShape to oprogramowanie do modelowania CAD, które ułatwia producentom przekształcanie projektów produktów w formy, narzędzia i matryce używane do ich wytwarzania. PowerShape to idealne rozwiązanie wspomagające modelowanie w takich programach CAM, jak PowerMill lub FeatureCAM. Pomaga tworzyć geometrie ułatwiające programowanie CAM.



Program PowerShape może pracować z danymi CAD pochodzącymi z popularnych systemów projektowych. Inteligentne procesy ułatwiają importowanie, analizowanie, naprawianie i przygotowywanie skomplikowanych części do obróbki CNC.