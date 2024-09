Revit LT to uproszczone narzędzie BIM do tworzenia dokumentacji i projektów architektonicznych 3D. Zapewnia podstawowe funkcje modelowania konstrukcyjnego, współdziałania i zarządzania danymi, a także funkcje prezentacji i wizualizacji. Dla porównania oprogramowanie Revit udostępnia wszystkie funkcje, w tym zaawansowane narzędzia do symulacji i analizy, a także narzędzia do udostępniania opracowywanych projektów, współpracy, projektowania MEP i modelowania konstrukcji.