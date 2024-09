Warunki Użytkowania

Niniejsze Warunki stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Stroną Autodesk określoną w punkcie 17.4 (Strona Autodesk, prawo właściwe, rozstrzyganie sporów) powyżej, która reguluje dostęp Użytkownika do Ofert i korzystanie z nich. Użytkownik może jednak zawierać Dodatkowe Umowy z lokalnymi podmiotami stowarzyszonymi i podmiotami zależnymi Autodesk lub ich odsprzedawcami, dystrybutorami lub podobnymi osobami trzecimi na zakup tych Ofert. Do takich zakupów dokonywanych przez australijskich konsumentów mają zastosowanie następujące postanowienia:

(a) Gwarancja określona w punkcie 14.1 (Ograniczona gwarancja) powyżej jest udzielana przez Autodesk Australia Pty Ltd lub podmiot zależny lub stowarzyszony Autodesk wskazany w wycenie, na fakturze lub w Identyfikatorze Oferty. Aby zgłosić roszczenie z tytułu gwarancji określonej w punkcie 14 (Ograniczona gwarancja) powyżej, należy skorzystać z adresu i danych kontaktowych podanych w wycenie, na fakturze lub w innym Identyfikatorze Oferty albo skontaktować się z Autodesk Australia Pty Ltd pod adresem Level 17, 1 Denison Street, North Sydney, NSW 2060, Australia (tel.: (02) 9844 8000; e-mail: Autodesk.Australia.Warranty.Claims@autodesk.com). Przed skontaktowaniem się z nami należy przygotować szczegóły dotyczące Oferty, numer seryjny, informacje o miejscu zakupu, szczegóły wady oraz dane kontaktowe dotyczące zwrotu. Gwarancja określona w punkcie 14 (Ograniczona gwarancja) powyżej stanowi uzupełnienie innych praw i środków prawnych przysługujących użytkownikowi na mocy prawa.

(b) Nasze towary i usługi są objęte gwarancjami, których nie można wyłączyć zgodnie z australijską ustawą o ochronie konsumentów. W przypadku poważnych wad usługi Użytkownik ma prawo do:

(i) rozwiązania umowy z nami na świadczenie usługi; oraz

(ii) zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną część lub do odszkodowania za jej zmniejszoną wartość.

(c) Użytkownik ma również prawo do wyboru zwrotu pieniędzy lub wymiany w przypadku poważnych wad towaru. Jeśli wada towaru lub usługi nie stanowi poważnej wady, Użytkownik ma prawo do usunięcia wady w rozsądnym terminie. Jeśli tak się nie stanie, Użytkownik ma prawo do zwrotu pieniędzy za towar i odstąpienia od umowy o świadczenie usługi oraz uzyskania zwrotu pieniędzy za każdą niewykorzystaną część. Ma również prawo do odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub szkody wynikające z wady towaru lub usługi.

(d) Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkowników i może zgłosić wszelkie takie problemy do współpracującego odsprzedawcy, dystrybutora lub podobnej osoby trzeciej, jeśli taka istnieje. Użytkownik może być zobowiązany do zwrotu Oferty na podany przez nas adres, na własny koszt.

NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, JEŻELI JAKAKOLWIEK OFERTA PODLEGA OBOWIĄZKOWYM RĘKOJMIOM LUB GWARANCJOM OKREŚLONYM W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW (COMPETITION AND CONSUMER ACT, CTH) LUB INNYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE W AUSTRALII („PRAWO”), A PRAWO TO ZEZWALA AUTODESK NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE TYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WÓWCZAS ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTODESK ZA NARUSZENIE TAKIEJ GWARANCJI LUB RĘKOJMI BĘDZIE OGRANICZONA, WEDŁUG UZNANIA AUTODESK, DO NAPRAWY, WYMIANY LUB PRZYWRÓCENIA STANU POPRZEDNIEGO (LUB KOSZTU TAKIEGO DZIAŁANIA) DANEJ OFERTY.