Seçenekler dosyasını yapılandırma

Lisanslara erişim kullanmak istediğiniz ayarlar ile yapılandırılmış bir seçenekler dosyasıyla kontrol edilebilir. Seçenekler dosyasının kullanımı isteğe bağlıdır ve lisansın normal çalışması için gerekli değildir. Seçenek dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için NLM ile birlikte yüklenen FLEXnet Publisher Lisans Yönetim Kılavuzu PDF dosyasındaki Seçenekler Dosyasını Yönetme bölümüne bakın. Bu PDF dosyasını görüntülemek için lisans sunucunuzdaki Ağ Lisans Yöneticisi klasörüne bakın.

Aşağıdaki bölümlerde seçenekler dosyasını oluşturma ve çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için bu dosyayı nasıl kullanabileceğiniz açıklanmıştır. Son bölümde bir örnek seçenekler dosyasına yer verilmiştir.