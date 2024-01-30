Ardışık bir dizi, bir ürün lisansının başka bir lisansa basamaklanmasını sağlar. Dizi önceden belirlenmiştir ve bunu değiştiremez veya yapılandıramazsınız.
Ardışık bir dizi, bir ürün lisansının başka bir lisansa basamaklanmasını sağlar. Dizi önceden belirlenmiştir ve bunu değiştiremez veya yapılandıramazsınız.
Autodesk ürünlerinizin ardışık dizilerini bulmak için etkileşimli arama aracını kullanın. Ürün adını ve yılını (sürümünü) doğru seçtiğinizden emin olun.
Lisanslar mümkün olduğunda toplam lisans kullanımını en aza indirmek için kullanılır. Ancak, ürünlerin başlatıldığı sıra lisansların başlangıçta nasıl tahsis edileceğini etkiler.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
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