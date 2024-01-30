Autodesk Account hesabından ağ lisanslarını otomatik olarak çok kullanıcılı ürünler ile birleştiren bir lisans dosyası oluşturabilirsiniz. Ancak, bu otomatik yöntem bazen tüm lisanslarınızı içermez. İki lisans farklı Autodesk Account hesaplarıyla satın alındığında bu durumla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda, ağ lisanslarınızı manuel olarak birleştirmek için yeni dosyadaki lisans bildirimlerini mevcut dosyanın sonuna ekleyin.

Aşağıdakileri sorunsuz şekilde birleştirebilirsiniz:

Sürümlerine bakılmaksızın farklı Autodesk ürünlerinin lisansları. Örnek: Revit ve 3ds Max.

Aynı ürünün farklı sürümleri için paket dışı lisanslar. Örnek Revit 2015 ve Revit 2016 sürümleri.

Aynı türdeki paket lisanslarını bir ürünün farklı sürümleri için birleştiremezsiniz. Örneğin, AutoCAD 2019 abonelik paketi lisansını AutoCAD 2017 abonelik paketi lisansıyla birleştiremezsiniz. Ancak bir AutoCAD abonelik lisansını kalıcı bir AutoCAD lisans dosyasıyla birleştirebilirsiniz.

İpucu: Birleştirmeyle ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız Autodesk Destek ile iletişime geçin. Lisansları kendiniz birleştirmek yerine birleştirmek istediğiniz tüm lisansları kapsayan yeni bir lisans dosyası isteyebilirsiniz. Bu yeni lisans dosyası, tüm ürün lisansları için tek bir düzenleme tarihine sahiptir ve bu şekilde de bu lisansların daha önceki lisansların yerine geçmesi engellenir.