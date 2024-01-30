Ürün anahtarları ürünlerin ve ürün sürümlerinin ayırt edilmesini sağlayan kodlardır. Bu anahtarlar Autodesk ürünlerini yüklemek için gerekebilir.
Ürün anahtarları ürünlerin ve ürün sürümlerinin ayırt edilmesini sağlayan kodlardır. Bu anahtarlar Autodesk ürünlerini yüklemek için gerekebilir.
Autodesk ürününüzün anahtarlarını bulmak için etkileşimli arama aracını kullanın. Ürün adını ve yılını (sürümünü) doğru seçtiğinizden emin olun.
Ürün anahtarınızı girdiğinizde etkinleştirme hatası alıyorsanız arama aracına girdiğiniz ürün (veya paket) ve sürüm bilgilerini kontrol edin. Anahtarı alamıyorsanız lütfen destek ile iletişime geçin. En fazla beş sürüm öncesine kadar olan ürün sürümleri desteklenir.
Autodesk Account hesabınızda ürününüzü bulun ve Ayrıntıları Görüntüle seçeneğine tıklayın. Ardından seri numaranızı görüntülemek için Lisans Ayrıntıları seçeneğine tıklayın. Ürününüzün seri numarası yoksa Ayrıntıları Görüntüle seçeneği görünmeyecektir. Seri Numaranız, bağımsız veya çok kullanıcılı abonelik kapsamındaki tüm ürünler için aynıdır.
Her sektörel çözüm paketindeki her bir ürünün ayrı bir ürün anahtarı vardır. Ürününüz bir koleksiyonun parçası olarak satın aldıysanız ilgili ürünü bulmak için arama aracını kullanın.
Ürününüzü bir paket kapsamında satın aldıysanız (ör. Autodesk Factory Design Suite) paketteki tüm ürünleri etkinleştirmek için aynı ürün anahtarı kullanılır. Paketin adını bulmak için arama aracını kullanın.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.