Her sektörel çözüm paketindeki her bir ürünün ayrı bir ürün anahtarı vardır. Ürününüz bir koleksiyonun parçası olarak satın aldıysanız ilgili ürünü bulmak için arama aracını kullanın.

Ürününüzü bir paket kapsamında satın aldıysanız (ör. Autodesk Factory Design Suite) paketteki tüm ürünleri etkinleştirmek için aynı ürün anahtarı kullanılır. Paketin adını bulmak için arama aracını kullanın.