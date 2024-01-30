Başarılı bir dağıtım için bu ipuçlarını takip edin.
- Paylaşılan bir ağ konumunda dağıtım oluşturmak için sunucu yerine yönetici iş istasyonunu kullanın. Bu şekilde, yükleyiciyi çalıştırmak ve medyaları okuyup dosyaları yazmak için aynı bilgisayarı kullanmanız gerekmez. Bir dağıtımın sunucuda oluşturulması süreci uzatabilir ve dağıtımın bozulmasına neden olabilir.
- Dağıtımları WAN veya VPN üzerinden oluşturmayın, bunlar genellikle yavaş sonuç almanıza ve hatalara neden olur.
- Windows dağıtımlarını yalnızca FAT/FAT32/NTFS dosya sistemlerinde oluşturun. Autodesk DFS, NFS, AIX, LINUX/UNIX gibi dosya sistemlerini veya Ağa Bağlı Depolama (NAS) cihazlarındaki dosya sistemlerini test etmez veya desteklemez.
- Tüm kullanıcıların aşağıdakilere sahip olduğundan emin olun:
- Dağıtımlarınızın yer aldığı ağ paylaşımında okuma izni
- Ağ günlük yolunda yazma izni
- Dağıtımları sunucular arasında taşımaktan kaçının. Bir dağıtımı taşımanız gerekiyorsa yeni konumu dağıtım yapısına ekleyecek şekilde dağıtımı değiştirin.
- Dağıtımı tüm iş istasyonlarına yüklemeden önce yalnızca bir iş istasyonuna yükleyerek test edin.