Yöneticiler için yükleme

Ağ lisanslama yazılımını yükleme

İşletim sisteminiz için Autodesk Network License Manager’ın (NLM) en son sürümünü indirin ve yükleyin. Lisans sunucunuzu ayarlamayı planladığınız her sunucuya NLM’yi yükleyin. İşlem öncesinde NLM sistem gereksinimlerini kontrol etmeyi unutmayın.

 

Windows sunucusu

NLM’yi Yükleme

  1. Windows için NLM’yi (İngilizce) indirin.
  2. Yükleme sihirbazını başlatmak için indirilen dosyaya çift tıklayın.
  3. Ekrandaki talimatları izleyin. Tüm yükleme talimatları için readme dosyasına göz atın.

Not: NLM araçları varsayılan olarak şu konuma yüklenir C:\Autodesk\Network License Manager.

NLM’yi kaldırma

  1. Başlat menüsünden LMTOOLS aracını bulun.
  2. LMTOOLS aracını açtığınızda Başlat/Durdur/Yeniden Oku sekmesine ve ardından Sunucuyu Durdur seçeneğine tıklayın.
  3. LMTOOLS’u kapatın.
  4. Windows Denetim Masasına gidip program listesinde Autodesk Network License Manager’ı bulun ve Sil veya Kaldır seçeneğine tıklayarak kaldırın.
  5. İstenirse bilgisayarınızı yeniden başlatın.
  6. Network License Manager ile kullanmak için oluşturduğunuz günlük dosyaları, lisans dosyaları ve seçenekler dosyası gibi dosyaları manuel olarak silin. Bu dosyaları C:\Autodesk\Network License Manager konumunda bulabilirsiniz.

macOS sunucusu

NLM’yi Yükleme

  1. macOS için NLM’yi (İngilizce) indirin.
  2. Yükleyicinizdeki veya yükleme ortamınızdaki NetworkLicenseManager klasörüne gidin.
  3. Bir yükleyici indirdiyseniz, İndirilenler klasörünüzdeki NLM DMG dosyasına çift tıklayın.
  4. NLM paketi simgesine çift tıklayın.
  5. Yüklemeyi başlatmak için Devam seçeneğine tıklayın ve NLM araçlarını yüklemek için talimatları izleyin. Yerel sürücüdeki bir klasöre kaydettiğinizden emin olun.
  6. Yükleme Başarılı iletisini gördüğünüzde Kapat seçeneğine tıklayın.

Not: NLM dosyaları varsayılan olarak şu konuma yüklenir: /usr/local/flexnetserver.

NLM’yi kaldırma

  1. NLM’yi kaldırmadan önce lisans sunucusunu durdurun.
  2. Şu klasörü silin: /usr/local/flexnetserver/
    Bu klasörü silmek ana lisans sunucu araçlarını ve lisans sunucusunu ayarlamak için kullanılan yapılandırma komut dosyalarını kaldırır.

Linux sunucusu

NLM’yi Yükleme

  1. Linux için NLM’yi (İngilizce) indirin.
  2. Bir kabuğu süper kullanıcı olarak (su kullanarak) açın.
  3. İndirdiğiniz sıkıştırılmış dosyadan NLM paketini çıkarın veya ürün yükleme ortamınızdaki NetworkLicenseManager dizinine gidin.
  4. # paket numarası olacak şekilde şu komutu girin:
    rpm -ivh adlmflexnetserver-#.rpm

Not: NLM araçları varsayılan olarak şu konuma yüklenir: /opt/flexnetserver<.

NLM’yi kaldırma

  1. NLM’yi kaldırmadan önce lisans sunucusunu durdurun.
  2. Süper kullanıcı olarak bir kabuk açın.
  3. Yüklediğiniz Ağ Lisans Yöneticisi yazılımının paket numarasını doğrulamak için şu komutu girin:
    rpm -qa | grep adlm
  4. Ağ Lisans Yöneticisi paketini kaldırmak için # paket numarası olacak şekilde şu komutu girin:
    rpm -e adlmflexnetserver-#.rpm
  5. Lisans sunucunuzu yapılandırmak için rc.local dosyanızı düzenlediyseniz (örneğin, lmgrd’yi başlatmak için) bu komutları rc.local dosyasından kaldırın.

Ayrıca bkz.

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