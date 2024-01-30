İşletim sisteminiz için Autodesk Network License Manager’ın (NLM) en son sürümünü indirin ve yükleyin. Lisans sunucunuzu ayarlamayı planladığınız her sunucuya NLM’yi yükleyin. İşlem öncesinde NLM sistem gereksinimlerini kontrol etmeyi unutmayın.
İşletim sisteminiz için Autodesk Network License Manager’ın (NLM) en son sürümünü indirin ve yükleyin. Lisans sunucunuzu ayarlamayı planladığınız her sunucuya NLM’yi yükleyin. İşlem öncesinde NLM sistem gereksinimlerini kontrol etmeyi unutmayın.
Not: NLM araçları varsayılan olarak şu konuma yüklenir C:\Autodesk\Network License Manager.
Not: NLM dosyaları varsayılan olarak şu konuma yüklenir: /usr/local/flexnetserver.
Not: NLM araçları varsayılan olarak şu konuma yüklenir: /opt/flexnetserver<.
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